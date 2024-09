Un juge autorise un homme purgeant une peine de prison de 20 ans à rester sur le bulletin de vote de l’Alaska

JUNEAU, Alaska — Un homme qui purge une peine de 20 ans de prison peut rester sur le bulletin de vote des élections générales préférentielles de l’Alaska dans la course au seul siège à la Chambre des représentants des États-Unis de l’État, a décidé un juge mardi.

Le juge Ian Wheeles de la Cour supérieure de l’État d’Anchorage a rejeté une demande du Parti démocrate de l’Alaska visant à exclure Eric Hafner du scrutin de novembre. Hafner, qui n’a aucun lien apparent avec l’Alaska, a plaidé coupable en 2022 d’accusations de menaces contre des policiers, des juges et d’autres personnes dans le New Jersey. Il se présente comme démocrate dans une course très surveillée titré par Démocratique La représentante américaine Mary Peltola et le républicain Nick Begich.

Les avocats du Parti démocrate de l’Alaska ont déclaré que les responsables des élections de l’État avaient commis une erreur en plaçant Hafner sur le bulletin de vote et qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour siéger au Congrès. Ils ont également déclaré que sa présence sur le bulletin de vote compliquerait les efforts du parti pour faire réélire Peltola.

« Cela va « semer la confusion chez les électeurs en leur présentant un candidat, prétendument démocrate, que les plaignants ne soutiennent pas et qui n’aurait pas le droit de servir s’il était élu », ont déclaré les avocats du parti, David Fox et Thomas Amodio, dans un dossier judiciaire.

L’Alaska dispose d’un système primaire ouvert, qui permet aux quatre candidats ayant obtenu le plus de voix, quel que soit leur parti, de se qualifier pour l’élection générale au scrutin préférentiel.

Hafner a initialement terminé sixième aux primaires, avec seulement 467 voix, mais a été placé sur le bulletin de vote des élections générales après deux républicains, Lieutenante-gouverneure Nancy Dahlstrom et Matthew Salisbury, respectivement classés troisième et quatrième, se sont retirés. Peltola, Begich et Dahlstrom étaient les candidats les plus en vue dans la course, recevant un total combiné de 97,4 % des voix.

Begich, qui soutient l’effort visant à abroger le vote primaire ouvert et préférentiel de l’Alaska système électoral général, avait exhorté les conservateurs à s’unir pour leur donner la meilleure chance de battre Peltola en novembre.

John Wayne Howe, membre du Parti de l’indépendance de l’Alaska, qui avait initialement terminé cinquième aux primaires, s’est également qualifié pour le scrutin de novembre.

La Constitution exige que les membres de la Chambre des représentants soient âgés d’au moins 25 ans, soient citoyens américains depuis au moins sept ans et résident de l’État dans lequel ils se présentent au moment de leur élection. Quatre des 12 candidats à la primaire de l’Alaska, dont Hafner, ont indiqué des adresses de campagne en dehors de l’État.

La déclaration de candidature de Hafner, déposée auprès de la Division des élections de l’État, indique une prison fédérale à New York comme son adresse postale actuelle.