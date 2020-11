Un juge au Venezuela condamne 6 dirigeants du secteur pétrolier américain pour corruption

CARACAS, Venezuela – Un juge vénézuélien a déclaré jeudi six dirigeants pétroliers américains coupables d’un vaste stratagème de corruption et les a immédiatement condamnés à la prison.

Le soi-disant Citgo 6 – des employés de la société de raffinage Citgo basée à Houston, qui appartient à la société pétrolière d’État du Venezuela, Pdvsa – avait été attiré au Venezuela il y a trois ans pour une réunion d’affaires et arrêté.

Les hommes – Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Jose Zambrano et Jose Angel Pereira – risquent chacun plus de huit ans de prison. Cinq sont des Américains vénézuéliens ayant des racines au Texas et en Louisiane, et un est un résident permanent des États-Unis, selon les rapports des médias.

Avec leurs arrestations, le gouvernement du président Nicolás Maduro a entamé une purge dans l’industrie pétrolière autrefois florissante du Venezuela, construite sur les plus grandes réserves de brut du monde. Il a par la suite arrêté le chef de PDVSA, un ancien ministre du pétrole et des dizaines d’autres.