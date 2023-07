Un juge attribue 1 million de dollars à l’église noire après que la bannière BLM a été brûlée par Proud Boys lors d’une manifestation

WASHINGTON (AP) – Un juge a accordé vendredi plus d’un million de dollars à une église noire du centre-ville de Washington, DC, qui a poursuivi les Proud Boys d’extrême droite pour avoir démoli et brûlé une bannière Black Lives Matter lors d’une manifestation en 2020.

Le juge associé de la Cour supérieure Neal A. Kravitz a également interdit au groupe extrémiste et à ses dirigeants de s’approcher de l’Église épiscopale méthodiste africaine métropolitaine ou de faire des menaces ou des propos diffamatoires contre l’église ou son pasteur pendant cinq ans.

La décision était un jugement par défaut rendu après que les accusés ne se soient pas présentés au tribunal pour combattre l’affaire.

Deux bannières Black Lives Matter ont été retirées de la Metropolitan AME et d’une autre église historiquement noire et brûlées lors d’affrontements entre partisans pro-Donald Trump et contre-manifestants en décembre 2020.

La destruction a eu lieu après des rassemblements du week-end par des milliers de personnes pour soutenir les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles il avait remporté un deuxième mandat, ce qui a conduit à des dizaines d’arrestations, plusieurs coups de couteau et des blessures à des policiers.

Metropolitan AME a poursuivi les Proud Boys et leurs dirigeants, alléguant qu’ils avaient violé DC et la loi fédérale en pénétrant et en détruisant des biens religieux dans le cadre d’un complot lié aux préjugés.

Le chef des Proud Boys, Henry « Enrique » Tarrio, de Miami, a reconnu publiquement avoir mis le feu à une banderole, qui, selon les procureurs, a été volée à l’église méthodiste unie d’Asbury.

En juillet 2021, Tarrio a plaidé coupable à deux accusations criminelles de délit de destruction de biens et de tentative de possession d’un magazine de grande capacité.

Il a été condamné à plus de cinq mois de prison.

The Associated Press