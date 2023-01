Un juge arrête l’extradition du patron du cartel vers les États-Unis – RT World News

L’arrestation d’Ovidio Guzman, fils du patron de la drogue “El Chapo”, a déclenché des violences qui ont tué 30 personnes

Un juge de Mexico aurait bloqué l’extradition vers les États-Unis d’Ovidio ‘El Raton’ Guzman-Lopez, un fils du baron de la drogue emprisonné Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, après que la bataille sanglante pour arrêter le patron du cartel de Sinaloa jeudi a laissé au moins 30 des gens morts.

La décision du juge fédéral vendredi suspendue « les actes consistant en la déportation, l’expulsion, l’extradition et leur exécution », Le journal mexicain La Prensa a rapporté. Cependant, un autre juge a ordonné que Guzman-Lopez soit détenu dans la prison à sécurité maximale de l’Altiplano pendant 60 jours, donnant aux autorités américaines le temps de suivre le processus légal de demande d’extradition.

Les autorités américaines ont émis un mandat d’arrêt contre le chef du cartel en septembre 2019. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré qu’il ne pouvait pas immédiatement remettre Guzman-Lopez à Washington en raison des formalités légales requises. Le Mexique a également ses propres procédures judiciaires en cours contre le défendeur.

L’aîné Guzman dirigeait autrefois le cartel de Sinaloa et a été extradé vers les États-Unis en janvier 2017. Il a été reconnu coupable en 2019 de 10 chefs d’accusation, notamment de trafic de drogue et d’armes, et a été condamné à la prison à vie et à une confiscation d’actifs de 12,6 milliards de dollars.















La capture de Guzman-Lopez, dans la ville de Culiacan, au nord du Mexique, est survenue cinq jours seulement avant que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador n’accueille la visite de son homologue américain, Joe Biden. L’arrestation a suivi une folle nuit de violence qui a entraîné la mort de 11 agents des forces de l’ordre et de 19 membres présumés d’un cartel.

Les autorités mexicaines avaient précédemment appréhendé Guzman-Lopez en 2019, mais il avait été libéré sur ordre de Lopez Obrador, qui craignait que le cartel ne tue des centaines de personnes en représailles. L’administration de Biden a allégué en décembre 2021 que Guzman-Lopez et un autre fils d’El Chapo, Joaquin Guzman-Lopez, produisaient jusqu’à 5 000 livres de méthamphétamine par mois dans leurs laboratoires de l’État de Sinaloa. Le cartel a également été lié au trafic de fentanyl. Plus de 71 000 décès par surdose aux États-Unis ont été imputés au fentanyl en 2021.