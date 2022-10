Un juge argentin lance une enquête sur les allégations d’abus au Nicaragua

BUENOS AIRES, Argentine – Un juge argentin a ouvert une enquête pénale sur le président nicaraguayen Daniel Ortega et la vice-présidente Rosario María Murillo afin de déterminer s’ils sont responsables de crimes contre l’humanité.

Comme première mesure, Lijo a envoyé une demande d’informations à la justice nicaraguayenne demandant des détails sur l’existence d’affaires ouvertes liées à des détentions illégales présumées et à la disparition de personnes, a déclaré à l’Associated Press un responsable judiciaire au courant de l’affaire. l’anonymat car l’enquête en est encore au stade préliminaire.

Un tribunal argentin a ouvert une enquête en 2010 sur des allégations de violations des droits de l’homme pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) ainsi que sous le régime de Francisco Franco et les deux années entre la mort du dictateur en 1975 et les premières élections démocratiques. Plus récemment, un tribunal argentin a donné son feu vert en 2021 à une enquête sur des allégations de violations des droits humains contre la population rohingya majoritairement musulmane au Myanmar.