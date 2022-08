Un juge annule la restriction des armes à feu au Texas

La décision marque la première décision majeure sur les armes à feu depuis que la Cour suprême a réaffirmé le droit de porter des armes à feu en public en juin

Un juge fédéral américain a annulé une loi interdisant aux Texans de moins de 21 ans de porter des armes de poing, la jugeant inconstitutionnelle tout en insistant sur le fait que le gouvernement ne peut pas imposer de limite d’âge au deuxième amendement.

Dans une décision rendue jeudi, le juge Mark Pittman du tribunal de district américain de Fort Worth, au Texas, a annulé l’interdiction des armes à feu, qui interdisait auparavant aux jeunes de 18 à 20 ans de posséder des armes de poing à l’extérieur de leur domicile.

“Les preuves historiques incontestées établissent que les jeunes de 18 à 20 ans étaient considérés comme faisant partie de la milice à l’ère fondatrice”, a déclaré le juge, se référant au langage de la Constitution.

Une contestation de la restriction a été déposée l’année dernière par deux plaignants avec le soutien de la Firearms Policy Coalition, un groupe de défense des droits des armes à feu, chacun faisant valoir que la loi violait le deuxième amendement garantissant le droit de détenir et de porter des armes.

Lire la suite La loi de New York sur le contrôle des armes à feu exige des contrôles sur les réseaux sociaux

Alors que le bureau du procureur général du Texas a tenté de faire valoir qu’il existait un précédent historique pour restreindre les personnes autorisées à porter des armes en fonction de leur âge, le juge n’était pas d’accord. Jusqu’à présent, ni le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ni le procureur général Ken Paxton n’ont commenté la décision, que la Firearms Policy Coalition a qualifiée de “victoire significative”.

Dans sa décision, Pittman a cité à plusieurs reprises une décision de la Cour suprême de juin qui confirmait explicitement le droit de porter des armes en public à des fins de légitime défense. Cette dernière affaire est née d’une contestation d’une loi de New York qui obligeait les résidents à prouver qu’ils avaient un “juste cause” de porter une arme de poing en dehors de leur propre propriété, les juges se rangeant finalement du côté des plaignants pour annuler la mesure.

La dernière décision au Texas intervient après que les législateurs américains ont adopté fin juin l’un des projets de loi sur le contrôle des armes à feu les plus importants en près de 30 ans, qui lui-même a été inspiré par une paire de fusillades de masse meurtrières au Texas et à New York plus tôt dans l’année. Baptisée Bipartisan Safer Communities Act, la législation élargit la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu, consacre des fonds aux services de santé mentale et vise à combler les lacunes pour empêcher les agresseurs domestiques d’obtenir des armes à feu, entre autres.