Un juge annule la loi du Michigan de 1931 criminalisant l’avortement

DETROIT (AP) – Un juge a invalidé mercredi la loi anti-avortement de 1931 du Michigan, des mois après l’avoir suspendue.

La juge Elizabeth Gleicher de la Cour des réclamations a déclaré que la loi, longtemps en sommeil avant que la Cour suprême des États-Unis n’infirme Roe v. Wade en juin, viole la Constitution du Michigan.

Par ailleurs, la Cour suprême du Michigan envisage toujours de placer un amendement proposé sur le scrutin du 8 novembre qui ajouterait le droit à l’avortement à la constitution de l’État.

La loi de 1931 criminalise le fait de pratiquer des avortements sauf si la vie de la mère est en danger.

“Une loi refusant des soins médicaux sûrs et routiniers prive non seulement les femmes de leur capacité à contrôler leur corps et leur vie, mais aussi leur dignité”, a écrit Gleicher. “La Constitution du Michigan interdit cette violation de la procédure régulière.”

Gleicher a suspendu la loi en mai avec une injonction.

Ed White, l’Associated Press