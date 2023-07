Un juge annule la loi autorisant le procureur général du Tennessee à plaider certains cas de peine de mort

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Les législateurs républicains ont violé la Constitution du Tennessee lorsqu’ils ont adopté une loi ce printemps donnant au procureur général de l’État plus de pouvoir pour plaider certaines affaires de peine de mort, selon la décision d’un juge lundi.

La nouvelle loi permet au procureur général d’intervenir et de prendre en charge les affaires capitales après la condamnation. Mais la juge du comté de Shelby, Paula Skahan, a déclaré que c’était inconstitutionnel car cela enlevait le pouvoir du procureur de district élu localement de les contester. Le procureur général de l’État est un poste nommé, non élu.

Le bureau du procureur général Jonathan Skrmetti a déclaré qu’il ferait appel de la décision de lundi, qui affecte la requête du condamné à mort Larry McKay pour un autre procès basé sur de nouvelles preuves.

Certains avocats et législateurs démocrates affirment que la nouvelle loi visait les procureurs de district progressistes qui ont exprimé leur réticence à poursuivre la peine de mort. Les avocats des détenus craignent que l’État n’utilise la loi pour s’opposer à la prise en compte des preuves ADN et des déficiences intellectuelles.

La loi, adoptée en avril, implique des procédures qui sortent du processus d’appel traditionnel dans les affaires de peine de mort. Il s’agit notamment de se présenter devant un tribunal de première instance pour présenter de nouvelles preuves, demander des tests ADN ou faire valoir qu’un accusé a une déficience intellectuelle. Le procureur général supervise les appels traditionnels. Le juge a déclaré lundi que dans les affaires des tribunaux de première instance, la Constitution de l’État désigne le procureur de district en tant que représentant de l’État.

Si elle est maintenue, la décision affecterait d’autres cas dans le Tennessee où des condamnés à mort contestent leurs condamnations en dehors de la procédure d’appel.

L’avocat de McKay, Robert Hutton, a déposé la requête pour disqualifier Skrmetti d’intervenir. Hutton a déclaré que la décision « annule une loi inconstitutionnelle », qui était le résultat de ce qu’il a appelé « une portée excessive » de la part de la législature de l’État.

En vertu de la loi adoptée par la législature du Tennessee dirigée par le GOP et signée par le gouverneur républicain Bill Lee, Skrmetti aurait remplacé le procureur du comté de Shelby, Steven Mulroy, dans le cas de McKay.

Mulroy a soutenu la motion de McKay, qui a fait valoir que la nouvelle loi entrave la capacité du procureur de district à s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la Constitution de l’État. Le procureur général est choisi par la Cour suprême du Tennessee.

Le juge a retenu une décision sur la question de savoir si la loi viole les droits des électeurs qui élisent les procureurs de district locaux dans tout l’État.

Les opposants à la loi l’ont qualifiée de dernier exemple de tentatives des gouverneurs et des législatures du GOP dans plusieurs États de prendre des élus locaux qui ont dépriorisé l’application des lois qu’ils jugent inutiles.

Ces dernières années, d’autres procureurs de district à travers le pays ont refusé de poursuivre des affaires liées à certaines lois d’État adoptées par les républicains, des restrictions de vote aux limites des manifestations. En Géorgie, les législateurs républicains ont adopté en mars un projet de loi établissant une commission chargée de sanctionner et de révoquer les procureurs qui, selon eux, ne combattent pas suffisamment le crime.

Le sénateur républicain Brent Taylor, parrain du projet de loi, a déclaré que les procureurs de district pourraient ne pas être familiers avec les affaires de peine de mort parfois vieilles de plusieurs décennies en appel. Cela signifie que les contestations post-condamnation « perdent leur caractère contradictoire qui garantit la justice », a déclaré Taylor.

Taylor a également déclaré que les familles des victimes feraient mieux de communiquer uniquement avec le bureau du procureur général.

Le bureau du procureur général a déclaré qu’il était respectueusement en désaccord avec la décision du tribunal.

« Assurer que le système contradictoire reste pleinement engagé pendant toute la durée d’une affaire capitale est notre obligation envers les familles des victimes, car aucune famille ne devrait être privée de justice », a déclaré Elizabeth Lane Johnson, porte-parole du bureau du procureur général, dans un communiqué publié après le jugement.

Mulroy à Memphis et le procureur du comté de Davidson, Glenn Funk à Nashville, ont tous deux déclaré qu’ils s’opposaient à la peine de mort. Le sénateur d’État Raumesh Akbari, le chef de la minorité démocrate, a déclaré que la loi n’aurait pas dû être modifiée en raison d’une possible aversion pour les « politiques de nos procureurs de district plus libéraux ».

Les avocats du bureau du procureur général ont fait valoir que la loi ne violait aucune partie de la Constitution du Tennessee et que McKay n’avait pas montré comment il avait été affecté négativement d’une manière qui n’était ni « conjecturale » ni « hypothétique ». Le bureau du procureur général a également nié que la loi restreigne les droits des électeurs.

McKay a été reconnu coupable de deux meurtres lors d’un vol à Memphis et condamné à mort il y a 40 ans. La requête de McKay affirme que de nouvelles méthodes scientifiques ont révélé que les preuves d’armes à feu présentées au procès n’étaient pas fiables.

Son coaccusé dans l’affaire, Michael Sample, a récemment été libéré du couloir de la mort après qu’il ait été reconnu handicapé intellectuel.

Adrian Sainz, Associated Press