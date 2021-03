«Les faits ont montré à plusieurs reprises que les États-Unis sont un pays peu fiable et non crédible. Cette pratique nuit non seulement aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais aussi aux intérêts des entreprises aux États-Unis ». Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d’un point de presse vendredi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy