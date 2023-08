Un juge américain refuse la libération sous caution à un partisan noir de Trump — RT World News

L’ex-leader de Black Voices for Trump s’est également vu refuser l’assistance d’un avocat commis d’office dans une affaire liée aux élections géorgiennes de 2020.

Un juge géorgien a refusé la libération sous caution et a refusé de nommer un avocat pour la défense de l’ancien directeur de Black Voices for Trump, ce qui signifie qu’au moins pour l’instant, il sera détenu dans l’une des prisons les plus dangereuses d’Amérique en attendant son procès sur des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’aider à renverser la défaite électorale du président Donald Trump en 2020 dans l’État.

La juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Emily Richardson, a rendu sa décision vendredi, faisant d’Harrison Floyd le seul accusé parmi les 19 personnes inculpées dans l’affaire Georgia Trump à rester emprisonné pendant que les poursuites sont en cours. Il est l’un des deux accusés noirs. Trump et 17 autres accusés ont été libérés en vertu d’accords de cautionnement préalables après avoir été incarcérés à la prison du comté de Fulton cette semaine.

« Je trouve que, sur la base de l’accusation ouverte portée contre vous, il y a des motifs de refuser la caution à ce stade, donc je vais aller de l’avant et découvrir que vous risquez de commettre des crimes supplémentaires et un risque potentiel de fuir. la juridiction », » a déclaré la juge Emily Richardson. L’affaire en cours à laquelle elle a fait référence est une accusation d’agression délictuelle déposée contre Floyd à la suite d’une confrontation avec deux agents du FBI qui lui ont signifié une convocation au grand jury plus tôt cette année dans le Maryland.

MISE À JOUR : Le juge a REFUSÉ la libération sous caution d’Harrison Floyd, l’ancien directeur de Black Voices pour Trump et l’une des 19 personnes inculpées dans l’affaire de Géorgie. Le démenti a eu lieu hier. Il est le seul en détention là-bas.pic.twitter.com/F6eARpQyqj –Simon Ateba (@simonateba) 26 août 2023

Floyd s’est volontairement présenté jeudi à la prison du comté de Fulton pour faire face à des accusations de subornation de témoins, de complot en vue de solliciter de fausses déclarations et de violation de la loi géorgienne sur le racket. Il aurait tenté de faire pression sur une employée électorale du comté de Fulton pour qu’elle admette à tort qu’elle avait volé des votes à Trump.

«Je suis déjà sous surveillance fédérale avant procès», Floyd l’a dit à Richardson. « Je n’ai eu aucun problème à être sous surveillance avant le procès. Je ne risque pas de fuir, madame. Je me suis présenté devant le président.















Richardson a répondu que la caution de Floyd serait pleinement prise en considération lorsque l’affaire serait examinée par le juge chargé de son cas, Scott McAfee. Après que Floyd ait affirmé qu’il ne disposait pas des 40 000 à 100 000 dollars nécessaires pour retenir les services d’un avocat de la défense, Richardson a déclaré qu’il pourrait soit trouver un moyen d’embaucher un avocat, soit se représenter lui-même lorsque McAfee reprendrait l’affaire.

Pendant ce temps, Floyd sera incarcéré à la prison du comté de Fulton. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a lancé le mois dernier une enquête sur l’établissement sur des allégations de conditions dangereuses. La prison fonctionnerait à 120 % de sa capacité en avril, et plus de 91 % des détenus étaient comme Floyd – des accusés en attente de procès qui n’avaient pas été reconnus coupables du crime pour lequel ils étaient détenus. L’établissement a été en proie à des violences, notamment des coups de couteau et des agressions contre des agents de santé, ainsi qu’à une force excessive de la part des geôliers.

Le DOJ a déclaré avoir trouvé des allégations crédibles selon lesquelles la prison était structurellement dangereuse. Un sans-abri détenu dans l’aile psychiatrique de la prison a été retrouvé mort dans sa cellule et couvert d’insectes en septembre dernier. Les membres de sa famille ont affirmé qu’il était « mangé vivant par les insectes et les punaises de lit. » Un suspect de vol à l’étalage âgé de 66 ans est décédé en prison la semaine dernière, le troisième décès de ce type en un mois.

La décision de Richardson refusant la libération sous caution a suscité l’indignation en ligne, notamment en affirmant que le tribunal essayait d’envoyer un message aux Noirs qui pourraient oser soutenir Trump. « Tandis que les démocrates réclament une caution en espèces pour les criminels endurcis, Harrison Floyd est assis dans une cellule de prison sans caution. » Représentant américain Burgess Owens (R-Utah) a déclaré dans un article sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). « Je suppose que les lois de l’équité ne s’appliquent pas aux partisans noirs de Trump. »

Une aide financière semble être en route pour Floyd. Une campagne de financement participatif en ligne pour sa défense juridique avait permis de récolter plus de 180 000 $ samedi après-midi. Ces fonds pourraient lui permettre d’engager un avocat et de verser une caution, si et quand le tribunal lui accorde une caution.