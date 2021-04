Brown, 42 ans, a été abattu par la police à Elizabeth City la semaine dernière. Sa mort a été causée par une balle dans la nuque, selon les avocats de sa famille, qui ont procédé à une autopsie indépendante.

Lors de l’audience de mercredi, le juge de la Cour supérieure Jeff Foster a rejeté les pétitions demandant la publication immédiate de quatre vidéos déposées par 20 médias et le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten.

Le procureur de district Andrew Womble a fait valoir que la publication des images maintenant pourrait interférer avec une enquête du Bureau d’enquête de l’État sur la fusillade.

Womble a déclaré que les images montrent que Brown a percuté à deux reprises sa voiture dans des policiers du comté de Pasquotank alors qu’ils tentaient d’exécuter un mandat de perquisition à Elizabeth City le 21 avril.

Il y a cinq vidéos de caméra corporelle et une vidéo de dashcam de l’incident, qui doivent être brouillées pour protéger l’identité des agents et montrées à la famille de Brown et à leur équipe juridique dans les 10 jours, a déclaré mercredi le juge Foster.

Les proches de Brown se sont plaints mardi de n’avoir vu qu’un extrait de 20 secondes de sa mort, qui montrait que ses mains étaient sur le volant, avec des coups de feu au début de la séquence.

Mardi, le FBI a annoncé que son bureau extérieur de Charlotte avait ouvert une enquête fédérale sur les droits civils sur la mort de Brown.

