Un juge américain ordonne à la Virginie de rétablir les électeurs radiés des listes

Un juge fédéral a ordonné vendredi à la Virginie de suspendre la suppression des non-citoyens potentiels des listes électorales de l’État, une décision qui devrait restaurer le droit de vote à quelque 1 600 résidents avant le jour du scrutin.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré à Fox News peu après la décision que son administration prévoyait de déposer une demande de suspension d’urgence auprès de la Cour d’appel du quatrième circuit afin de bloquer l’injonction, qui, selon lui, avait été rendue 11 jours seulement avant les élections.

Il a ajouté que son administration ferait appel de cette décision jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, si nécessaire.

« Il s’agit d’une décision stupéfiante d’un juge fédéral qui ordonne à la Virginie de réintégrer sur les listes électorales les individus qui se sont identifiés comme non-citoyens », a déclaré Youngkin par téléphone sur Fox News Channel peu après l’annonce de la décision du juge.

Ses remarques interviennent après que la juge américaine Patricia Giles a émis vendredi une injonction préliminaire visant à réintégrer tous les électeurs qui avaient été radiés des listes électorales de l’État au cours des 90 derniers jours, estimant que les suppressions avaient été en fait « systématiques », non individualisées, et constituaient donc une violation du droit fédéral.

Giles a déclaré vendredi qu’il y avait des raisons de croire que les électeurs de Virginie avaient été radiés par erreur des listes. « Ce processus a permis aux électeurs éligibles de voir leur inscription sur les listes électorales signalée », a-t-elle déclaré en émettant l’injonction préliminaire.

Et même si Giles reconnaît qu’il est « sans aucun doute dans l’intérêt public que les électeurs inéligibles soient expulsés », elle a noté qu’il est également dans l’intérêt public « que les États se conforment à la loi fédérale, en particulier en ce qui concerne le droit de vote ».

L’injonction préliminaire prononcée par un juge fédéral d’Alexandrie intervient quelques semaines seulement après que le ministère de la Justice ait poursuivi la Virginie en justice pour son programme, arguant que les suppressions avaient été effectuées trop près des élections du 5 novembre et violaient la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs – une loi fédérale qui exige que les États mettent fin à tout maintien systématique des listes électorales pendant une « période de silence » de 90 jours avant une élection.

Les responsables du ministère de la Justice ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que des votes éligibles pourraient avoir été supprimés des listes par erreur sans préavis suffisant ni suffisamment de temps pour corriger l’erreur.

« Les États peuvent supprimer des noms des listes électorales officielles de diverses manières et pour diverses raisons, mais ils ne peuvent pas mettre en œuvre ce type de programme de suppression systématique si proche d’une élection fédérale », ont écrit les responsables du DOJ dans leur plainte du 11 octobre.

L’injonction confirme cette ligne de pensée et a suscité une réaction féroce et immédiate de la part de Youngkin, qui a insisté sur le fait que les électeurs avaient été expulsés légalement et s’est lui-même opposé à une décision de justice moins de deux semaines avant les élections fédérales.

Le problème était un décret signé par Youngkin en août qui autorisait l’État à procéder à des mises à jour « quotidiennes » de ses listes électorales.

L’ordonnance permettait à l’État de comparer la liste des non-citoyens du Département des véhicules automobiles avec sa liste d’électeurs inscrits. Les personnes sans citoyenneté ont ensuite été informées que leur inscription sur les listes électorales serait annulée à moins qu’elles ne puissent prouver leur citoyenneté dans un délai de 14 jours.

Youngkin a insisté sur le fait que les électeurs avaient été expulsés légalement et s’appuie sur un précédent issu d’une loi d’État de 2006 promulguée par le gouvernement de l’époque. Tim Kaine, un démocrate.

Youngkin avait précédemment défendu le système de l’État, qui, selon lui, n’était pas systématique et utilisait plutôt un « processus individualisé » pour déterminer et informer les non-citoyens potentiels qu’ils avaient été inscrits sur la liste d’inscription des électeurs et qu’ils seraient radiés sans autre action.

