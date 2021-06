Un juge américain maintient le mandat de vaccin du système hospitalier du Texas, marquant la première décision fédérale sur la question de savoir si des jabs peuvent être imposés aux employés – RT USA News

Un juge du Texas a rejeté une plainte déposée par des employés du système hospitalier méthodiste de Houston concernant sa politique sur les vaccinations contre le Covid-19, rendant la première décision fédérale sur la question de savoir si les employeurs peuvent imposer des vaccinations.

La juge du tribunal de district des États-Unis, Lynn Hughes, a rejeté le procès samedi, statuant que Houston Methodist avait le droit légal de forcer les employés à se faire vacciner – même si les jabs n’ont reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence, pas une approbation complète, de la FDA. Il a déclaré que l’affirmation des 117 employés qui ont poursuivi le système hospitalier selon laquelle les inoculations étaient expérimentales et dangereuses était à la fois « fausse » et « non pertinente », car la loi du Texas protège les travailleurs contre les licenciements abusifs uniquement s’ils sont licenciés pour avoir refusé de commettre un acte qui entraîne des sanctions pénales.

« Nous pouvons maintenant mettre cela derrière nous et continuer à nous concentrer sur une sécurité, une qualité, un service et une innovation sans précédent », a déclaré le directeur général de Houston Methodist, Marc Boom, dans un communiqué.

Le méthodiste de Houston a mis 178 employés en congé sans solde lundi dernier parce qu’ils avaient refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Les travailleurs devraient être licenciés le 21 juin s’ils ne se sont toujours pas conformés au mandat. Dans un message adressé au personnel la semaine dernière, Boom a réprimandé les membres du personnel récalcitrants en déclarant: « Malheureusement, un petit nombre de personnes ont décidé de ne pas donner la priorité à leurs patients. »

Les plaignants avaient fait valoir qu’en les forçant à prendre un vaccin qui n’avait pas subi les essais cliniques approfondis nécessaires à l’approbation complète de la FDA, Houston Methodist exigeait essentiellement d’eux qu’ils soient des « cobayes humains » dans un de facto essai de drogue. Hughes a statué qu’en tant qu’employeur privé, le système hospitalier n’avait pas à donner aux employés la possibilité de refuser la vaccination, et il a constaté qu’ils n’étaient pas contraints à une expérience humaine parce que Houston Methodist n’avait pas demandé ou été certifié pour mener des essais cliniques.

Le juge a également reproché aux plaignants d’avoir comparé l’expérimentation médicale prétendument forcée qui leur a été imposée aux expériences nazies sur des sujets humains pendant l’Holocauste :

« Assimiler les exigences d’injection à l’expérimentation médicale dans les camps de concentration est répréhensible. Les médecins nazis ont mené des expériences médicales sur les victimes qui ont causé des douleurs, des mutilations, une invalidité permanente et, dans de nombreux cas, la mort. »

Plus de 5 000 Américains sont morts après avoir reçu des vaccins contre le Covid-19, selon les Centers for Disease Control. Il n’est pas clair si les vaccins ont causé l’un de ces décès, a déclaré l’agence, mais des rapports récents suggèrent un « relation de causalité plausible » entre le jab Johnson & Johnson Covid-19 et les caillots sanguins qui ont causé des décès.

Hughes a même rejeté les affirmations des plaignants selon lesquelles la menace de perdre leur emploi était une coercition. Les employés peuvent « choisir librement d’accepter ou de refuser un vaccin Covid-19 », dit-il, et s’ils refusent, ils « simplement besoin de travailler ailleurs ».

Jared Woodfill, un avocat représentant les plaignants, a déclaré au média The Hill que les employés prévoyaient de faire appel de la décision de samedi. « Ce n’est qu’une bataille dans une guerre plus vaste pour protéger les droits des employés à ne pas être forcés de participer à un essai de vaccin comme condition d’emploi », a-t-il ajouté. il a dit. « En fin de compte, je pense que l’hôpital méthodiste sera tenu responsable de leur conduite. »





La plaignante principale dans l’affaire, l’infirmière autorisée Jennifer Bridges, a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour les frais du procès. La campagne avait recueilli plus de 135 000 $ de son objectif de 500 000 $ au moment de la rédaction. « Nous demandons simplement plus de temps, des recherches appropriées et [for the vaccine to be] entièrement approuvé par la FDA avant de l’injecter dans notre corps », elle a dit.

Hughes a été nommé à la magistrature fédérale par le président Ronald Reagan en 1985. Ses décisions ont été les deuxièmes les plus infirmées parmi les juristes qui ont eu au moins 100 décisions examinées par la 5e cour d’appel des États-Unis. Près de trois de ses décisions sur dix ont été annulées en appel, selon un rapport de février 2021 de Reuters, citant les analyses de litige de Westlaw.

