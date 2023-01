Un juge américain inflige une amende de 1,6 million de dollars à l’organisation Trump pour fraude fiscale

Un juge de New York a infligé vendredi à l’entreprise familiale de Donald Trump une amende maximale de 1,6 million de dollars pour avoir commis une fraude fiscale.

La somme, dérisoire pour le promoteur immobilier milliardaire, est symboliquement significative alors que l’ex-président regarde à nouveau la Maison Blanche au milieu d’une foule de déboires juridiques.

La Trump Corporation et la Trump Payroll Corp., des entités de la Trump Organization, ont été reconnues coupables le mois dernier d’avoir mené pendant des années un programme de fraude et d’évasion fiscale en falsifiant des documents commerciaux.

Ils ont été reconnus coupables des 17 chefs d’accusation à l’issue d’un procès, marquant la première fois que les entreprises ont été reconnues coupables de crimes.

Trump lui-même n’a pas été inculpé, mais le verdict a infligé d’autres dommages à sa réputation alors qu’il cherche à être nommé républicain à la présidence en 2024.

“Bien que les entreprises ne puissent pas purger de peine de prison, cette condamnation et cette condamnation consécutives rappellent aux entreprises et aux dirigeants que vous ne pouvez pas frauder les autorités fiscales et vous en tirer”, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a poursuivi l’affaire.

La Trump Organization, actuellement dirigée par les deux fils adultes de Trump, Donald Jr et Eric, a caché la rémunération qu’elle a versée aux hauts dirigeants entre 2005 et 2021.

Le directeur financier de longue date Allen Weisselberg a été condamné mardi à cinq mois de prison et a accepté de payer 2 millions de dollars d’amende pour son rôle dans l’escroquerie.

Il a plaidé coupable d’avoir comploté avec l’entreprise pour recevoir des avantages non déclarés tels qu’un appartement sans loyer dans un quartier chic, des voitures de luxe pour lui et sa femme et les frais de ses petits-enfants dans une école privée chère.

L’homme de 75 ans a admis 15 chefs d’accusation de fraude fiscale et a témoigné contre l’organisation Trump dans le cadre d’une négociation de plaidoyer. Il n’a pas impliqué Trump lors du procès.

Trump a qualifié le cas du procureur du district de Manhattan de “chasse aux sorcières” et a affirmé que Weisselberg avait agi seul.

Action civile

La condamnation de vendredi ne met pas fin aux ennuis judiciaires de l’ancien président, qui a été accusé à plusieurs reprises d’avoir enfreint les lois.

Trump a été destitué à deux reprises alors qu’il était président en 2017-2021, pour abus de pouvoir et entrave à la justice dans la première affaire, et pour incitation à l’insurrection dans la seconde, à la suite de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Congrès américain par ses partisans.

En décembre, l’enquête du Congrès sur le 6 janvier a conclu qu’il devait être poursuivi pour insurrection et complot en vue de frauder les États-Unis.

Trump fait également l’objet d’une enquête pour avoir prétendument conservé illégalement des documents hautement classifiés dans son domicile de Florida Mar-a-Lago et fait obstruction à l’enquête sur l’affaire.

Dans l’État de Géorgie, il risque d’être inculpé pour avoir entravé le vote dans l’État lors des élections de novembre 202, que Trump a perdues face au président Joe Biden.

Et à New York, la procureure générale de l’État, Letitia James, a intenté une action civile contre Trump et trois de ses enfants, les accusant de fraude en surévaluant des actifs pour garantir des prêts, puis en les sous-évaluant pour minimiser les impôts.

James réclame 250 millions de dollars de pénalités et interdit à Trump et à ses enfants d’exercer des fonctions de direction dans des entreprises de New York.

