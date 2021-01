Un juge fédéral, citant un procès intenté par le procureur général du Texas, a émis une ordonnance d’interdiction temporaire de deux semaines mettant fin aux efforts du président américain Joe Biden pour mettre fin à toutes les expulsions d’immigrants illégaux pendant 100 jours.

Le juge de district américain Drew Tipton a bloqué le gel des expulsions pendant 14 jours après que l’État du Texas a intenté une action en justice pour l’empêcher de prendre effet. Les deux parties ont jusqu’au 28 janvier pour fixer une date de réaudience.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré la victoire en entendant la nouvelle, publiant sur Twitter que lui et son équipe avaient arrêté « une insurrection séditieuse de gauche. »

LA VICTOIRE. Le Texas est le PREMIER État du pays à intenter une action en justice contre l’administrateur Biden. ET NOUS AVONS GAGNÉ. Dans les 6 jours suivant l’inauguration de Biden, le Texas a ARRÊTÉ son gel des expulsions illégales. * C’était * une insurrection séditieuse de gauche. Et mon équipe et moi l’avons arrêté. – Procureur général Ken Paxton (@KenPaxtonTX) 26 janvier 2021

Paxton avait intenté une action vendredi pour mettre fin au gel des expulsions, alléguant que l’administration Biden violait « lois sur l’immigration adoptées par le Congrès. » Le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, David Pekoske, nouvellement nommé, avait émis un ordre la nuit précédente à l’intention de l’Immigration et des douanes, déclarant qu’il y aurait un « Pause de 100 jours sur certaines suppressions»Tandis que le DHS a reconsidéré son«les priorités. »

Le procès au Texas fait valoir que la suspension des expulsions constituerait « torts imminents et irréparables au Texas», À la fois criminellement et financièrement, étant donné la longue frontière de l’État – et dans certaines parties assez poreuse – avec le Mexique. L’ordonnance de Biden contredit directement la loi américaine exigeant qu’un étranger illégal soit expulsé dans les 90 jours suivant une mesure d’éloignement, ajoute la poursuite, notant que le fait que le DHS n’a pas réellement consulté le gouvernement du Texas sur une mesure qui affectera de manière disproportionnée l’État est « arbitraire, capricieux, un abus de pouvoir discrétionnaire ou autrement non conforme à la loi»Et dépasse l’autorité de l’agence.

Bien que l’on ne sache pas encore comment le président prévoit de répondre à la contestation judiciaire de Paxton, Biden a d’autres décrets concernant l’immigration prévus pour vendredi, selon un mémo de l’équipe de transition vu par Reuters. Il devrait aborder la réinstallation des demandeurs d’asile et le regroupement des familles de migrants, bien que la note ne précise pas exactement les ordres de ses prédécesseurs qu’il prévoyait de contrer.

