Un juge américain condamne à perpétuité un propagandiste canadien de l’Etat islamique

FALLS CHURCH, Virginie (AP) – Un citoyen canadien qui a mené des efforts de propagande pour le groupe État islamique et a personnellement exécuté deux soldats syriens dans des vidéos largement diffusées a été condamné à la prison à vie vendredi par un juge américain.

Les procureurs ont requis la prison à vie pour Mohammed Khalifa, 39 ans, un Canadien d’origine saoudienne qui a occupé des postes importants pour le groupe État islamique de 2013 jusqu’à sa capture en 2019.

Dans un mémorandum de condamnation, les procureurs ont déclaré que Khalifa avait joué un rôle clé dans les efforts fructueux du groupe pour recruter des dizaines de milliers de combattants étrangers pour défendre son califat autoproclamé en Irak et en Syrie.

Dans deux vidéos de propagande notoires intitulées “Flammes de la guerre”, Khalifa peut être vu en train de tirer sur des soldats syriens à l’arrière de la tête après avoir creusé leurs propres tombes. Il a également raconté les vidéos.

Les avocats de la défense de Khalifa avaient demandé une peine de seulement 20 ans lors de l’audience de détermination de la peine de vendredi à Alexandria, en Virginie. Ils ont fait valoir qu’il était moins coupable que deux membres de l’État islamique d’origine britannique – Alexanda Kotey et El Shafee Elsheikh, surnommés les “Beatles” par leurs captifs – qui ont personnellement battu et torturé des otages occidentaux. Kotey et Elsheikh ont tous deux été condamnés à Alexandrie – l’un a été condamné à perpétuité et l’autre devrait être condamné à perpétuité lorsqu’il sera officiellement condamné le mois prochain.

Ils ont également soutenu que les États-Unis avaient tort d’imposer une peine aussi sévère à un Canadien qui n’a pas été reconnu coupable d’avoir tué ou blessé directement des Américains et qui aurait tout aussi bien pu être extradé vers le Canada.

Khalifa a plaidé coupable l’année dernière à des accusations de terrorisme. Dans une lettre au juge de district américain TS Ellis écrite avant l’audience de détermination de la peine de vendredi à Alexandrie, en Virginie, Khalifa a déclaré qu’il se sentait obligé d’aider le peuple syrien dans sa révolte contre le dictateur Bachar al-Assad, mais qu’il avait commis une erreur en choisissant de devenir un combattant plutôt que de rejoindre une organisation d’aide.

“En suivant les événements en Syrie, je me suis dégoûté de rester assis sans rien faire”, a-t-il écrit.

Selon un affidavit du FBI, Khalifa a déclaré aux agents du FBI qu’il s’attendait à être envoyé dans un camp d’entraînement de l’EI lorsqu’il a rejoint l’organisation fin 2013. Au lieu de cela, il a été recruté pour rejoindre le département des médias de l’organisation en raison de ses compétences en anglais et a passé près de cinq ans. ans en tant que chef de leur unité de propagande.

Khalifa a déclaré aux agents qu’il avait été capturé en janvier 2019 lorsqu’il avait défié un ordre de l’EI de fuir les forces qui avançaient. Au lieu de cela, a-t-il dit, il a lancé une sorte d’attaque en solo contre les Forces de défense syriennes, se rendant après que son fusil AK-47 se soit coincé.

Matthieu Barakat, Associated Press