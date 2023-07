Un juge américain bloque des parties de la nouvelle loi électorale en Floride

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Un juge fédéral a empêché lundi la Floride d’appliquer une partie d’une nouvelle loi électorale qui interdit aux non-citoyens de manipuler ou de collecter les formulaires d’inscription des électeurs, affirmant que l’État ne peut pas restreindre les droits individuels et n’a donné aucune preuve. il fallait le faire.

La décision bloque également l’interdiction faite aux groupes d’inscription des électeurs tiers de conserver les informations personnelles collectées lors de l’inscription de nouveaux électeurs.

La NAACP et d’autres groupes qui enregistrent les électeurs ont poursuivi l’État au sujet des dispositions d’un projet de loi électoral plus important que le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé le jour même où il a annoncé qu’il se présentait à la présidence. Les opposants disent que cela rend plus difficile l’inscription des électeurs dans les communautés marginalisées, tandis que les républicains ont déclaré qu’ils rendaient les élections plus sûres.

« L’État de Floride a raison de rechercher l’intégrité dans notre système électoral », a écrit le juge Mark Walker. « Ici, cependant, les solutions de la Floride pour préserver l’intégrité des élections sont trop éloignées des problèmes qu’elle a mis en avant comme justifications. »

The Associated Press