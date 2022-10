Un juge américain annule la loi de New York interdisant les armes à feu dans les églises

Le juge John Sinatra a statué que New York ne pouvait pas interdire les armes à feu dans les églises.

La décision est une victoire pour les militants des droits des armes à feu.

La Cour suprême des États-Unis a annulé une loi de New York qui interdisait aux gens de porter une arme sans preuve de circonstances particulières.

Un juge fédéral a interdit jeudi à l’État de New York, du moins pour le moment, d’appliquer la partie d’une loi sur les armes à feu étroitement surveillée qui interdit les armes à feu dans les églises ou autres lieux de culte.

La décision marque la dernière victoire des propriétaires d’armes à feu dans un bras de fer avec l’État de New York sur son nouveau statut strict, qui à partir du 1er septembre rend l’obtention d’une licence plus difficile et interdit les armes à feu dans une longue liste de “sensibles” lieux publics et privés.

Les lieux de culte font partie de ces lieux où les armes sont désormais interdites. Deux chefs d’église ont poursuivi la semaine dernière, affirmant qu’une telle contrainte allait à l’encontre des droits des armes à feu énoncés dans le deuxième amendement de la constitution américaine.

LIRE | “Victoire significative pour les droits des jeunes adultes” alors qu’un juge américain annule l’interdiction des armes à feu au Texas

Le juge de district américain John Sinatra a accepté dans une décision écrite de 40 pages, délivrant une ordonnance d’interdiction temporaire à l’État de New York d’appliquer la loi pendant le déroulement de la bataille judiciaire.

Sinatra a cité une décision historique de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a annulé la loi précédente de New York, qui interdisait aux individus de porter une arme de poing en public sans preuve de circonstances particulières.

Le tribunal supérieur a conclu que la loi, promulguée en 1913, violait le deuxième amendement.

Les législateurs de New York ont ​​rapidement adopté de nouvelles règles sur la possession d’armes à feu que Sinatra, dans sa décision, a qualifiées de “encore plus restrictives” que la loi annulée par la Cour suprême.

Sintra a écrit :

L’histoire de la nation n’autorise pas une telle incursion dans le droit de détenir et de porter des armes dans tous les lieux de culte de l’État.

“Le droit à la légitime défense n’est pas moins important et pas moins reconnu dans ces lieux.”

Le juge a ajouté que, sur la base de la décision de la Cour suprême plus tôt cette année, les plaignants étaient susceptibles de réussir sur le fond de leur action en justice.

Le bureau du procureur général de New York n’a pas pu être joint pour commenter jeudi soir.