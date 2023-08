Un juge américain annule la caution de Sam Bankman-Fried, affirmant que le fondateur de FTX a trafiqué des témoins

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à une peine d’emprisonnement vendredi dans l’attente de son procès après qu’une enquête sur le cautionnement du wiz de la crypto-monnaie déchu a laissé un juge convaincu qu’il avait tenté à plusieurs reprises d’influencer les témoins contre lui.

Le juge de district américain Lewis A. Kaplan a ordonné la révocation de la caution de Bankman-Fried après que les procureurs ont déclaré qu’il avait tenté de harceler un témoin clé dans son affaire de fraude le mois dernier lorsqu’il a montré à une journaliste ses écrits privés, et en janvier lorsqu’il a contacté le général conseil de FTX avec une communication cryptée.

Ses avocats ont insisté sur le fait qu’il ne devrait pas être emprisonné pour avoir tenté de protéger sa réputation contre un déluge de reportages défavorables.

Kaplan a déclaré qu’il avait conclu qu’il y avait des raisons probables de croire que Bankman-Fried avait tenté de « falsifier des témoins au moins deux fois » depuis son arrestation en décembre.

Un avocat de la défense a déclaré qu’un appel de l’ordonnance d’incarcération serait déposé et a demandé une suspension immédiate de l’ordonnance.

Bankman-Fried, assis à gauche, est vu dans ce croquis de la salle d’audience du 16 février. (Elizabeth Williams/Associated Press)

L’homme de 31 ans est assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, depuis son extradition des Bahamas en décembre, accusé d’avoir fraudé des investisseurs dans ses entreprises et détourné illégalement des millions de dollars de crypto-monnaie de clients utilisant son échange FTX.

La caution de 250 millions de dollars américains de Bankman-Fried limite considérablement son utilisation d’Internet et du téléphone.

Il y a deux semaines, les procureurs ont surpris les avocats de Bankman-Fried en exigeant son incarcération, affirmant qu’il avait violé ces règles en donnant au New York Times les écrits privés de Caroline Ellison, son ancienne petite amie et ex-PDG d’Alameda Research, un fonds spéculatif de trading de crypto-monnaie. c’était une de ses affaires.

Les procureurs ont soutenu qu’il essayait de salir sa réputation et d’influencer les jurés potentiels qui pourraient être convoqués pour son procès d’octobre.

REGARDER | « L’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine »: Le fondateur de FTX accusé de plusieurs délits financiers Le gouvernement américain a accusé Samuel Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparu, d’une foule de crimes financiers après avoir été arrêté aux Bahamas. Il risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

Ellison a plaidé coupable en décembre à des accusations criminelles passibles d’une peine potentielle de 110 ans de prison. Elle a accepté de témoigner contre Bankman-Fried dans le cadre d’un accord qui pourrait conduire à une peine plus clémente.

Les avocats de Bankman-Fried ont fait valoir qu’il avait probablement échoué dans sa quête pour défendre sa réputation parce que l’article présentait Ellison sous un jour sympathique et que les procureurs avaient exagéré le rôle de Bankman-Fried dans l’article.

Ils ont également déclaré que les procureurs tentaient de faire enfermer leur client en offrant des preuves consistant en « des insinuations, des spéculations et peu de faits ».

Bankman-Fried a été arrêté pour avoir fraudé des investisseurs dans ses entreprises et détourné illégalement des millions de dollars de crypto-monnaie de clients utilisant son échange FTX. (Léon Neal/Getty Images)

Depuis que les procureurs ont fait leur demande de détention, Kaplan a imposé une ordonnance de bâillon interdisant les commentaires publics des personnes participant au procès, y compris Bankman-Fried.

David McCraw, un avocat du Times, avait écrit au juge, notant les implications du premier amendement de toute ordonnance de bâillon général, ainsi que l’intérêt public pour Ellison et sa société de négoce de crypto-monnaie.

Ellison a avoué avoir joué un rôle central dans un stratagème fraudant des investisseurs de milliards de dollars qui n’ont pas été détectés, a déclaré McCraw.

« Il n’est pas surprenant que le public veuille en savoir plus sur qui elle est et ce qu’elle a fait et que les organes de presse cherchent à fournir au public des informations opportunes, pertinentes et équitablement rapportées à son sujet, comme l’a fait le Times dans son article », a-t-il ajouté. a déclaré McCraw.