Un juge américain annule deux condamnations pour corruption dans le football

Un juge américain a annulé les condamnations d’un ancien cadre de Fox et d’une société argentine de marketing sportif pour avoir tenté de soudoyer des responsables du football en échange de contrats de diffusion lucratifs.

Dans une décision rendue vendredi soir, la juge de district américaine Pamela Chen à Brooklyn a déclaré que les condamnations du 9 mars contre Hernan Lopez et Full Play Group ne pouvaient pas être maintenues parce que la loi fédérale régissant la fraude électronique dans les services honnêtes ne couvrait pas la corruption commerciale transnationale.

Elle a déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis, le 11 mai, d’annuler la condamnation pour corruption de Joseph Percoco, ancien collaborateur de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, avait imposé de nouvelles limites à l’application de la loi sur la fraude.

« Aucun des appels du gouvernement à la common law, au droit des États, au droit civil, au droit étranger ou aux codes de conduite ne parvient à surmonter le fait fondamental selon lequel il n’existe aucun précédent pour soutenir l’application de cette loi pénale fédérale… à la corruption commerciale transnationale. « , a écrit Chen dans une décision de 55 pages.

Le juge a également annulé les condamnations pour blanchiment d’argent de Lopez et Full Play, car elles reposaient sur des condamnations pour fraude.

Un porte-parole du procureur américain Breon Peace à Brooklyn a déclaré samedi que le bureau réexaminait la décision.

Hernan Lopez, ancien cadre de Fox, au centre, arrive au tribunal du quartier de Brooklyn à New York, le 19 janvier 2023. YUKI IWAMURA/AFP via Getty Images

David Sarratt, avocat de Lopez, a déclaré : « Nous sommes évidemment satisfaits de la décision approfondie et correcte du juge Chen. Nous n’avons jamais cessé de croire en l’innocence de notre client. »

Un avocat de Full Play n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Lopez et Full Play faisaient partie de la quarantaine d’accusés qui ont été inculpés au pénal depuis que le ministère américain de la Justice a dévoilé en 2015 une vaste enquête sur la corruption dans le football, notamment à la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du sport.

Au moins 31 personnes et entreprises ont plaidé coupables et deux responsables du football ont été reconnus coupables lors d’un procès devant jury en 2017.

Les procureurs ont déclaré que Lopez, l’ancien directeur général de Fox International Channels, avait comploté pour soudoyer les responsables de la fédération sud-américaine de football CONMEBOL afin d’obtenir les droits du tournoi de clubs le plus populaire de ce continent, la Copa Libertadores.

Full Play a été accusé d’avoir comploté pour soudoyer des responsables de la CONMEBOL et de la fédération nord-américaine, Concacaf, afin d’obtenir les droits médiatiques et marketing de la Copa Libertadores et des matches de qualification pour la Coupe du monde.

Un coaccusé, Carlos Martinez, ancien président de Fox International Channels Latin America, a été acquitté.

L’affaire s’appuie en grande partie sur le témoignage d’Alejandro Burzaco, l’ancien directeur de la société argentine de marketing sportif Torneos, qui a plaidé coupable en 2015 et a coopéré avec les procureurs. Chen l’a condamné en mai à une peine de prison, ce qui signifie pas de prison.