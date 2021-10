Un juge accorde une probation dans l’affaire du Capitole des États-Unis et remet en question la « crédibilité » des procureurs par rapport au traitement clément des émeutiers du BLM – RT USA News

Une femme de l’Oklahoma qui a participé à l’émeute du Capitole américain a été mise à l’épreuve – contre la recommandation des procureurs – et le juge dans son cas a laissé entendre que le gouvernement avait été excessivement dur envers ces accusés.

Danielle Doyle, 37 ans, a été condamnée à deux mois de probation vendredi devant le tribunal de district américain de Washington, plutôt que d’être condamnée à une détention à domicile comme le demandaient les procureurs. Elle a plaidé coupable en juillet d’avoir manifesté illégalement à l’intérieur du Capitole, où elle est entrée par une fenêtre cassée. Elle a passé un total de 24 minutes dans le bâtiment et n’a été accusée d’aucun acte de violence ou de dommages matériels.





Le juge Trevor McFadden a interrogé l’accusation « crédibilité, » se demandant pourquoi le ministère de la Justice n’a pas inculpé davantage de ceux qui se sont révoltés à Washington lors des manifestations inspirées de Black Lives Matter l’année dernière, citant des chiffres sur des cas qui n’ont pas été poursuivis. En revanche, plus de 600 personnes ont été inculpées dans le cadre de l’émeute du Capitole, dont certaines ont été détenues sans caution en attendant leur procès.

« Je pense que le procureur américain aurait plus de crédibilité s’il était impartial dans ses préoccupations concernant les émeutes et les foules dans cette ville », l’Associated Press a cité McFadden comme disant. Les émeutes du BLM ont causé jusqu’à 2 milliards de dollars de dommages aux biens assurés dans tout le pays et ont fait plus de deux douzaines de morts.

Doyle a déclaré au juge qu’elle regrettait qu’une manifestation pacifique contre la fraude électorale se soit transformée en émeute lorsque des personnes ont violé le Capitole. « Tant de gens sont venus ici pour représenter des choses qui étaient importantes pour nous, mais en un clin d’œil, toutes ces choses ont été éclipsées », dit-elle, selon l’AP. « Pour cela, je suis désolé, car cela a éclipsé les choses qui étaient bonnes. »

McFadden, qui a été nommé à la magistrature par l’ancien président Donald Trump, a déclaré que le comportement de Doyle était inexcusable et qu’elle était « agissant comme tous ces pillards et émeutiers qui ont attaqué notre ville l’année dernière. C’est parce que les pillards et les émeutiers ont décidé que la loi ne s’appliquait pas à eux. Il a ajouté que l’émeute du 6 janvier avait fait sentir aux Américains « moins sûr » tout comme les violentes manifestations du BLM l’ont fait.

Doyle a travaillé dans la vente de billets pour l’équipe NBA d’Oklahoma City Thunder jusqu’en décembre 2020. Deux anciens collègues l’ont dénoncée au FBI après l’avoir reconnue dans des séquences vidéo de l’émeute circulant en ligne et dans les médias. Elle a également été condamnée à payer une amende de 3 000 $ et 500 $ en dédommagement. L’accusation de délit, pour laquelle Doyle a accepté de plaider coupable dans le cadre d’un accord avec les procureurs, est passible d’une peine maximale de six mois de prison.





