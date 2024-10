Un juge accorde une intervention permissive aux étudiants pro-palestiniens dans le procès du Brandeis Center

Le juge du tribunal de district des États-Unis, James Donato, a accordé une intervention permissive à un groupe de six étudiants de l’UC Berkeley impliqués dans des efforts de plaidoyer pro-palestiniens sur le campus sur 25 octobre. Cela fait d’eux des défendeurs-intervenants auprès de l’UC Berkeley dans une affaire procès déposé par le Centre Louis D. Brandeis pour les droits de l’homme en vertu de la loi, alléguant que le campus n’a pas réussi à lutter contre l’antisémitisme.

La décision du tribunal autorisant ces six étudiants à intervenir leur permettra de présenter des défenses supplémentaires que « l’UC Berkeley ne peut pas invoquer », selon l’ordonnance du juge.

La motion d’intervention a été présentée par la Coalition pour défendre l’action positive, l’intégration et les droits des immigrants et lutter pour l’égalité par tous les moyens nécessaires, ou BAMN, et des étudiants et militants pro-palestiniens.

Le procès du Brandeis Center vise à obtenir une ordonnance du tribunal qui obligera le campus à respecter ses politiques de non-discrimination. Cela exigerait également que le campus cesse de financer et empêche la reconnaissance des organisations universitaires qui excluent les étudiants juifs, en particulier celles dont les statuts sont antisionistes.

Alors que certains tiers se sont vu refuser l’intervention en raison de liens directs limités avec le campus, l’ordonnance du tribunal a spécifiquement autorisé ces étudiants à se joindre à l’affaire sur la base soit de leur appartenance à des organisations étudiantes qui ont rédigé ou adopté des règlements antisionistes contestés, soit de leur implication dans des activités. contestée par les plaignants, comme la participation à la campement pro-palestinien.

Lors d’une conférence de presse lundi, Ronald Cruz, avocat, organisateur du BAMN et ancien élève de la faculté de droit de l’Université de Berkeley, a affirmé qu’il s’agissait en fait d’un discours pro-palestinien qui avait été « confronté à la censure et à la discrimination sous prétexte qu’il était antisémite ».

Cruz a déclaré que le but du procès était de « dé-reconnaître » et de refuser le financement des organisations étudiantes pro-palestiniennes, alléguant que le Centre Brandeis voulait « censurer le discours ».

Pour gérer le litige, le tribunal a imposé des conditions aux intervenants étudiants, comme celle de les limiter à répondre aux arguments relatifs aux réclamations des demandeurs. Ils ne peuvent pas non plus « répéter, reformuler ou amplifier » les arguments avancés ou faire référence au harcèlement ou à la discrimination, qui peuvent être soulevés dans le cadre d’une action distincte, selon l’ordonnance du tribunal.

« Le juge a rejeté la requête en grande partie parce que les sujets d’intervention, comme l’antifascisme, n’ont aucun rapport avec ce procès », a affirmé l’avocate générale du Brandeis Center L. Rachel Lerman. « Cette affaire vise à aider les étudiants juifs sur le campus. Certains de leurs discours étaient extrêmes et hors sujet, car ils prétendaient que nous voulions les faire taire, ce qui n’est pas le cas. Le Centre respecte le Premier Amendement et nous pensons que les avocats de l’Université de Berkeley, qui sont excellents, répondront de manière adéquate à toute préoccupation en matière de liberté d’expression.

Campus a refusé de commenter l’intervention approuvée.

Donato devrait également statuer sur la motion du campus visant à rejeter c’est tout à fait le cas, selon le communiqué de presse du BAMN.