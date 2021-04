Un juge fédéral a approuvé un accord partiel entre les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis et la Fédération américaine de football sur des conditions de travail inégales.

Le règlement ouvre la voie aux joueurs pour faire appel de leurs revendications d’égalité de rémunération.

R. Gary Klausner, juge de district américain pour le district central de Californie, a notifié aux deux parties son approbation du règlement, qui était centré sur les réclamations relatives aux conditions de travail en vertu du titre VII de la loi sur les droits civils.

Ces conditions de travail comprenaient l’utilisation de vols charters pour les voyages, la sélection des lieux, le nombre de personnel de soutien et l’hébergement à l’hôtel.

« Nous sommes heureux que la Cour ait approuvé les conditions de travail égales pour lesquelles les joueurs de l’USWNT se sont battus pendant de nombreuses années », a déclaré la porte-parole des joueurs, Molly Levinson, dans un communiqué.

« Enfin, donner à ces athlètes l’accès aux installations, à l’entraînement, aux soins et au soutien professionnel est la prochaine étape nécessaire dans le long et dur travail de développement du football féminin. »

Levinson a déclaré que les joueurs allaient désormais faire appel de l’aspect de l’égalité de rémunération de leur action en justice, dans laquelle le juge Klausner avait précédemment statué en faveur de l’USSF.

« Maintenant que cela est derrière nous, nous avons l’intention de faire appel de la décision d’égalité de rémunération de la Cour, qui ne tient pas compte du fait que les joueuses ont été payées à des taux inférieurs à ceux des hommes qui font le même travail », indique le communiqué.

«Nous nous engageons plus que jamais dans notre travail pour atteindre l’égalité de rémunération que nous méritons légalement et nous nous concentrons sur l’avenir et veillons à ce que nous laissions le jeu dans un meilleur endroit pour la prochaine génération de femmes qui joueront pour cette équipe et notre pays. «

Dans un communiqué faisant suite à la décision, l’USSF a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’USWNT procède à l’appel, mais qu’elle espère une résolution à l’amiable.

« US Soccer est engagé à 100% pour l’égalité salariale. Nous avons offert à l’USWNT la même rémunération que nos joueurs masculins pour tous les matches contrôlés par US Soccer.

« Malheureusement, l’USWNT n’a pas accepté notre offre ou notre invitation de longue date à se réunir pour essayer de trouver une solution à moins que US Soccer n’accepte d’abord de combler la différence entre les prix de la Coupe du monde masculine et féminine, qui est déterminée, contrôlée et payé par la FIFA.

« Notre demande de se réunir tient toujours, et nous espérons que l’USWNT acceptera notre invitation très bientôt. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour tracer une voie positive pour faire croître le jeu ici chez nous et dans le monde. »