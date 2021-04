Ivo Rosa, un juge de la plus haute cour pénale du Portugal, a annoncé vendredi que Socrates ne ferait plus face à des accusations de corruption en raison de preuves insuffisantes, de la faiblesse des arguments avancés par le parquet et du fait que le délai dans lequel certains crimes peuvent être jugés a expiré.

L’ex-Premier ministre nie toutes les allégations portées contre lui et a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu un « manipulation » de la procédure judiciaire par le ministère public, ce qui lui a valu d’être « arrêté et diffamé. »

L’homme de 63 ans a également promis de se défendre contre trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent, auxquels lui et un ami, l’homme d’affaires Carlos Santos Silva, sont toujours confrontés, selon les médias locaux.

Le couple ferait également face à trois accusations de falsification de documents.

Socrates aurait à l’origine commis 31 crimes, allant de la fraude fiscale à la corruption pendant son mandat, y compris pendant son mandat de Premier ministre de 2005 à 2011.

L’ancien dirigeant socialiste a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la plus grande enquête anticorruption jamais menée au Portugal, l’opération Marquis, après avoir été arrêté à l’aéroport de Lisbonne.

Il a passé des mois en prison avant d’être assigné à résidence. Socrates nie les allégations selon lesquelles il aurait empoché des millions d’euros dans le cadre d’un accord avec les chefs de l’époque de Banco Espirito Santo et de Portugal Telecom.

L’ex-président d’Espirito Santo Ricardo Salgado sera jugé pour abus de confiance, a rapporté le quotidien portugais Correio da Manha.

L’ancien ministre Armando Vara serait également confronté à une accusation de blanchiment d’argent, tandis que le chauffeur de Socrate, Joao Perna, sera jugé pour possession d’une arme prohibée.

