Un juge a expliqué l’absence de l’affaire. Un autre non. Des questions d’éthique vexant la Cour suprême

WASHINGTON (AP) – Un juge de la Cour suprême a expliqué son absence d’une affaire. Un juge ne l’a pas fait.

La différence montre à quel point il peut être difficile de forger un consensus sur même de petites étapes en matière d’éthique à la Cour suprême, qui fait face à de nouveaux appels pour adopter un code d’éthique à la suite de révélations sur des cadeaux non divulgués d’un mégadonateur républicain au juge Clarence Thomas.

La semaine dernière, le juge en chef John Roberts a reconnu que le tribunal devait faire plus pour rassurer un public sceptique sur le fait que les juges prenaient au sérieux leurs obligations éthiques.

Bien que les juges aient résisté à un code contraignant de normes éthiques, tous les neuf ont signé une « déclaration sur les principes et pratiques éthiques » publiée fin avril qui promettait au moins une petite divulgation supplémentaire lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux choisissent de ne pas participer à un cas.

Un juge « peut fournir une explication sommaire d’une décision de récusation », lit-on dans la déclaration, un changement par rapport à la pratique habituelle consistant à ne rien dire du tout.

Il y a une semaine, la juge Elena Kagan est devenue la première membre du tribunal à s’expliquer, indiquant que son emploi précédent dans l’administration du président Barack Obama l’avait tenue à l’écart d’un appel, rejeté par le tribunal, d’un condamné à mort en Floride.

Mais mardi, lorsque le tribunal a rejeté un appel des sociétés énergétiques, le juge Samuel Alito n’a rien dit sur les raisons pour lesquelles il n’était pas impliqué.

Alito n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press, envoyée par le bureau d’information du tribunal.

La raison probable de la décision d’Alito n’est pas difficile à trouver dans son dernier rapport de divulgation financière : il détient entre 15 000 $ et 50 000 $ en actions de Phillips 66, l’une des sociétés qui ont fait appel.

Les critiques du tribunal découlent principalement d’une série de rapports de l’organisation de journalisme d’investigation à but non lucratif ProPublica sur des cadeaux non divulgués, notamment le paiement des frais de scolarité d’un parent et des voyages de luxe fournis à Thomas par Harlan Crow, un milliardaire de Dallas.

Mark Sherman, l’Associated Press