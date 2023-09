Un juge a déclaré que Trump avait commis une fraude en construisant son empire immobilier. Voici ce qui se passe ensuite

WASHINGTON (AP) — La décision d’un juge selon laquelle Donald Trump a commis une fraude alors qu’il construisait son empire immobilier ternit l’image de l’ancien président en tant que titan des affaires et pourrait le priver de son autorité pour prendre des décisions importantes concernant l’avenir de ses propriétés de renom dans son pays. État d’origine.

L’ordonnance de mardi annule les licences commerciales à titre de sanction, ce qui pourrait rendre difficile, voire impossible, pour certaines des entreprises de Trump d’opérer à New York si l’appel n’est pas couronné de succès.

L’avocat de Trump s’est engagé à faire appel, qualifiant la décision de « anti-américaine » et faisant partie d’une campagne visant à contrecarrer sa deuxième candidature à la présidence.

Voici quelques-uns des points clés de l’affaire et ce qui se passe ensuite :

QU’A DIT LE JUGE ?

Trump et son entreprise ont massivement surévalué ses actifs, créant « un monde imaginaire » sur les états financiers qu’il a fournis aux banques et autres, a constaté le juge Arthur Engoron dans un procès intenté par le procureur général de New York.

Le club de Floride de Mar-a-Lago, par exemple, a été surévalué jusqu’à 2 300 % dans un de ses états financiers, a constaté le juge.

L’ancien président a également menti sur la taille de son appartement-terrasse de la Trump Tower, affirmant qu’il était près de trois fois sa taille réelle et valait 327 millions de dollars, selon la décision.

Cette divergence avec un promoteur immobilier décrivant sa propre maison de longue date « ne peut être considérée que comme une fraude », a écrit le juge.

L’image exagérée de la richesse de Trump aurait pu lui offrir des conditions de prêt plus favorables ou une baisse des coûts d’assurance, a soutenu le procureur général.

Le juge a rejeté l’affirmation de Trump selon laquelle une clause de non-responsabilité sur les états financiers l’exonérait de toute responsabilité de vérifier qu’ils étaient véridiques.

COMMENT CELA AFFECTE-T-IL LES ENTREPRISES DE TRUMP ?

En vertu de cette décision, les sociétés à responsabilité limitée qui contrôlent certaines de ses propriétés clés, comme le 40 Wall Street, seront « dissoutes » et le pouvoir sur la manière de les gérer sera transféré aux curateurs.

L’ordonnance du juge, s’il n’est pas porté en appel, pourrait signifier que Trump n’aurait plus son mot à dire sur qui embaucher ou licencier, à qui louer des bureaux, s’il devait rembourser des prêts ou en contracter de nouveaux, et essentiellement prendre une décision.

Lisa Renne Pomerantz, avocate à Bohemia, New York, qui a aidé des entreprises à créer des SARL dans l’État, a déclaré que l’annulation des certificats est une décision importante car vous ne pouvez pas fonctionner sans eux.

« Leur droit de faire des affaires a été révoqué », a déclaré Pomerantz. « Il vient de perdre le contrôle de ces entités. »

Il est important de noter que la décision supprime également l’une des protections fondamentales des entreprises suggérées par les mots « responsabilité limitée » eux-mêmes : obliger les prêteurs et autres créanciers, comme les vainqueurs d’un jugement judiciaire, à s’en prendre uniquement aux actifs et aux liquidités détenus par l’entreprise, et non aux les actions, les liquidités et autres avoirs du propriétaire.

LES PROPRIÉTÉS DE TRUMP SERONT-ELLES VENDUES ?

C’est vague.

Engoron a lancé une discussion sur la question de savoir si une simple étape était requise par son ordonnance lorsque les avocats de Trump lui ont demandé mercredi, répondant : « Je ne suis pas prêt à rendre une décision pour le moment. »

Ce qui est clair, cependant, c’est qu’il est inhabituel que des SARL d’une telle valeur contenant des immeubles de bureaux et d’autres propriétés perdent leur licence commerciale, de sorte que les administrateurs pourraient ne pas être enclins à prendre une décision aussi drastique.

Et il est peu probable qu’ils se sentent poussés à vendre par les prêteurs s’ils sont toujours payés. Déterminer qui obtient quoi du produit d’une vente serait un « cauchemar logistique » si d’autres demandeurs des propriétés de Trump se manifestaient, a déclaré Thomas. Ce groupe pourrait inclure la procureure générale elle-même si elle gagne sur ses autres chefs d’accusation et si Trump doit payer une amende.

Si les administrateurs décident de vendre, Trump obtiendra l’argent de ce qui reste après avoir payé ses créanciers.

La Trump Organization doit 100 millions de dollars pour la Trump Tower. Les prêteurs du 40 Wall Street, le gratte-ciel le plus précieux de Trump, devaient plus de 125 millions de dollars plus tôt cette année.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Le juge évaluera également les éventuelles sanctions de 250 millions de dollars et certaines réclamations restantes lors d’un procès sans jury qui devrait débuter le 2 octobre.

Néanmoins, la décision sur un chef d’accusation au cours de ce que l’on appelle la phase du jugement sommaire pourrait s’avérer l’issue la plus importante de l’affaire, a déclaré Will Thomas, professeur adjoint de droit des affaires à l’Université du Michigan.

« Ce premier chef d’accusation, même s’il est plus facile à certains égards que les autres chefs d’accusation, laisse intervenir l’un des plus grands remèdes : ‘Nous allons vous empêcher de faire des affaires’ », a déclaré Thomas. « C’est l’un des pires résultats que l’on puisse obtenir. »

À moins d’un appel réussi, Thomas a déclaré qu’il ne voyait pas comment la Trump Organization pourrait éviter de perdre le contrôle de ses LLC contenant des entités telles que le 40 Wall Street, la Trump Tower et un domaine à l’extérieur de la ville de New York appelé Seven Springs. Une stratégie consistant à créer de nouvelles SARL dans un autre État est presque impossible en cas de réclamations légales telles qu’un privilège d’un créancier ou, dans ce cas, une décision d’un juge.

« Si quelqu’un s’en prend à votre maison, vous ne pouvez pas me la vendre pour 1 $ et me demander de vous la revendre après le départ de votre créancier », a déclaré Thomas. « Vous allez tomber sur ce qu’on appelle un transfert frauduleux. »

En fait, Trump a été accusé par le procureur général d’avoir déjà tenté de le faire lorsqu’il a créé une société dans le Delaware l’année dernière. Un avocat de Trump a nié toute intention inappropriée dans cette décision, mais Engoron était suffisamment inquiète pour nommer une observateur indépendant, Barbara Jones, pour surveiller l’entreprise de Trump, un rôle qu’elle conserve en vertu de la décision de mardi.

COMMENT CELA A COMMENCÉ ?

La procureure générale de New York, Letitia James, une démocrate, a intenté une action civile contre Trump et la Trump Organization il y a un an. Il les accusait d’avoir gonflé ses résultats financiers de milliards de dollars en gonflant régulièrement la valeur d’actifs, notamment des gratte-ciel, des terrains de golf et le domaine de Mar-a-Lago. Cela est intervenu après que les procureurs de Manhattan ont refusé de porter plainte au pénal pour le même comportement.

Les avocats de Trump avaient demandé au juge de rejeter l’affaire, arguant qu’il n’y avait aucune preuve que le public avait été lésé et que de nombreuses allégations contenues dans le procès étaient prescrites.

QUE DIT Trump ?

Dans une série de déclarations sur son site Truth Social, Trump a insisté sur le fait que son entreprise avait « fait un travail magnifique » et que la décision était « horrible et anti-américaine ».

Son fils Eric Trump a déclaré que les affirmations de son père concernant Mar-a-Lago étaient exactes et que la propriété « vaudrait bien plus d’un milliard de dollars », selon un article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’avocat de Trump a qualifié cette décision de tentative de « prendre le contrôle de la propriété privée ».

Cette affaire est l’une des nombreuses affaires auxquelles est confronté Trump, qui a été inculpé pénalement quatre fois au cours des six derniers mois. Il est accusé en Géorgie et à Washington, DC, d’avoir comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020, d’avoir thésaurisé des documents classifiés à Mar-a-Lago en Floride et à Manhattan de falsifier des documents commerciaux liés à l’argent versé en son nom.

La Trump Organization, quant à elle, a été condamnée à une amende de 1,6 million de dollars dans une affaire sans rapport avec elle, après avoir été reconnue coupable de fraude fiscale. Le bureau de James a également déjà poursuivi Trump pour utilisation abusive de fonds caritatifs, ce qui a abouti à une ordonnance de don de 2 millions de dollars à une œuvre caritative alors que sa propre fondation était fermée.

__

Condon a rapporté de New York.

Lindsay Whitehurst et Bernard Condon, Associated Press