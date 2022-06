Un jubilé de platine pour marquer les 70 ans de la reine offre des indices subtils pour l’avenir de la monarchie

Qui est sur le balcon ?

Il y a une raison pour laquelle cette question apparemment aléatoire intrigue les observateurs royaux chaque fois qu’un grand événement attire l’attention du public sur la famille royale.

Et peut-être pas plus que dans les prochains jours, alors que la reine Elizabeth marque son jubilé de platine et ses 70 ans en tant que monarque.

L’apparition d’aujourd’hui des membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham à Londres – et peut-être une autre apparition de ce type plus tard au cours du long week-end prolongé du Jubilé – offre des signes subtils sur l’avenir de la monarchie, alors même que tant d’attention se concentre sur le 96- reine d’un an et ses sept décennies sans précédent sur le trône.

« C’est un titre et un accomplissement remarquables pour la reine, mais cela laisse entendre que … personne n’est immortel », a déclaré David Johnson, professeur de sciences politiques à l’Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, dans une interview.

« Nous voyons que … la reine ralentit. »

Des scènes de balcon comme celle-ci lors du jubilé de diamant de la reine Elizabeth en 2012 peuvent télégraphier des messages sur la façon dont la famille royale voit l’avenir de la monarchie évoluer. Dans ce cas, l’accent était mis sur les membres de la famille royale les plus âgés, de gauche à droite, Camilla, duchesse de Cornouailles; Prince Charles; Reine Elizabeth; Prince William; Kate, duchesse de Cambridge ; et le prince Harry. (Lefteris Pitarakis/Associated Press)

Préparer le prochain règne

Avec l’apparition du balcon d’aujourd’hui limitée aux membres seniors de la famille royale qui travaillent – ​​pas de prince Andrew, pas de prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex – il y a un autre rappel de ce que beaucoup considèrent comme le signal d’une monarchie allégée favorisée par l’héritier de la reine , son fils aîné, le prince Charles.

Johnson voit également des indices sur l’avenir dans la manière dont le Jubilé est marqué au-delà des festivités qui se répandent dans les rues de Londres au cours des prochains jours.

« Certains des événements, même au Canada, encourageant les gens à planter des arbres et à planter des jardins du Jubilé, à s’impliquer dans la nature, ce sont tous des intérêts du prince de Galles », a déclaré Johnson, auteur de Battle Royal: monarchistes contre républicains et la couronne du Canada.

« Le Jubilé lui-même mettra en lumière à la fois la reine, mais aussi certaines des préoccupations et des intérêts sociaux plus larges et plus profonds de la reine et de son fils aîné. »

La reine Elizabeth et le prince Charles posent pour un portrait dans le jardin de Frogmore House le 23 mars 2021 à Windsor, en Angleterre. (Chris Jackson/Getty Images/Associated Press)

Même si la reine ralentit et que d’autres membres de la famille royale assument davantage ce qu’elle faisait auparavant, il n’y a guère de sens qu’elle soit en aucune façon détachée des événements au sein de la maison de Windsor maintenant.

« Elle essaie d’orchestrer ce qui va suivre », John Fraser, auteur de Le secret de la couronne : l’affaire du Canada avec la royautéa déclaré dans une interview.

« Elle a été assez rusée. Elle a pris des décisions … elle a décidé que Camilla serait la reine consort. Elle nous prépare tous pour cela », a déclaré Fraser, président fondateur et membre de l’Institut pour l’étude de la Couronne au Canada.

« Une autre époque »

Ce que « cela » sera est une question d’un certain intérêt et d’un débat, venant comme il le fait à une époque de prise de conscience plus large dans la société avec notre passé et nos institutions.

« Elizabeth représente une période de temps si spécifique, un état d’esprit si spécifique, et le monde a tellement évolué et changé, que ce 70e anniversaire semble être plus que la célébration de son règne, mais peut-être aussi le passage à autre chose. [to] d’autres choses », a déclaré la dramaturge torontoise Marcia Johnson, dont la pièce Servir Élisabeth raconte l’histoire de Mercy, une fervente anti-monarchiste qui est engagée pour s’occuper d’Elizabeth lors d’un voyage au Kenya en 1952 et apprend qu’elle est devenue reine.

« Il est difficile d’imaginer Charles puis William – ils semblent être dans ce monde moderne et [Elizabeth] représente… une époque différente », a déclaré Johnson.

« S’il y avait un moment pour nous de dire bien, c’était intéressant et maintenant nous n’avons plus la monarchie, je pense que ce serait le moment si cela se terminait avec elle. »

Johnson, qui est née en Jamaïque, a été inspirée pour écrire sa pièce par un épisode du drame Netflix La Couronnequi a également exploré le voyage d’Elizabeth lorsqu’elle a appris que son père, le roi George VI, était décédé.

« Les choses que je disais dans Servir Élisabeth était que ce n’était pas un conte de fées et que nous étions peut-être post-coloniaux, mais il y a beaucoup de gens et de pays qui souffrent encore des séquelles de la domination britannique. »

Dans la représentation de la pièce Serving Elizabeth au Stratford Festival à Stratford, Ont., en 2021, Arlene Duncan, à gauche, a joué Mercy, une cuisinière embauchée pour répondre à la visite royale de 1952 au Kenya en 1952 par la princesse Elizabeth, interprétée par Sara Topham, à droite. (David Hou/Festival de Stratford)

Maintenant, alors que les événements du Jubilé se déroulent, Johnson est intéressé de voir comment cela sera rapporté dans les nouvelles et comment cela se rapporte à l’avenir de la monarchie.

« Je n’ai rien contre Elizabeth, mais ce n’est pas la seule histoire », a déclaré Johnson. « Elle représente tellement plus et nous, dans le monde, ouvrons apparemment les yeux sur … notre histoire et nous abordons les choses et essayons de faire amende honorable, donc c’est une occasion parfaite de dire oui regardez ce qu’elle a accompli, mais est-il temps repenser ces choses.

« Devraient-ils être payés ce qu’ils sont payés ? Devraient-ils rendre une partie de la terre qu’ils ont, vous savez ? Pensez-y. Je ne pense pas que cela doive venir d’un endroit mesquin. C’est juste les faits. »

De nombreux membres de la famille royale ont souvent rejoint la reine Elizabeth sur le balcon du palais de Buckingham, comme ils l’ont fait ici pour Trooping the Colour en juin 2019, mais une telle scène ne se déroulera pas jeudi, car l’apparence du balcon est limitée aux membres seniors. et leurs enfants. (Hannah McKay/Reuters)

Un avenir allégé ?

Fraser dit que les gens « recherchent partout » pour des signes de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la monarchie.

« Ils arrivent vite et furieux. Le fait que le prince Charles ait lu le [U.K] discours du trône… Je serais très surpris si cette reine prononçait un autre discours du trône », a-t-il déclaré.

« Nous verrons un bon exemple dans ce jubilé de platine des choses à venir dans les deux prochaines années. Je m’attends à ce que la reine fasse son siècle sinon plus, mais elle continuera à reculer et Charles continuera à se manifester. »

Au-delà de cela, on a le sentiment que le prince Charles concentrera son règne sur un petit groupe de membres de la famille royale pour assumer les rôles de travail au sein de la maison de Windsor.

« Nous savons que Charles veut une version allégée pour qu’il n’y ait pas trop de rôles pour la princesse Eugénie – cette foule [of royals further down in the line of succession] va s’éloigner, sauf pour certaines des grandes occasions », a déclaré Fraser.

Johnson, le professeur de sciences politiques, prédit que les traditions de la monarchie se poursuivront.

Le prince Charles lit le discours de la reine lors de l’ouverture officielle du Parlement britannique à Londres le 10 mai 2022. (Ben Stansall/Associated Press)

« L’institution de plus de 1 000 ans, les rôles clés, se poursuivra », a-t-il déclaré, suggérant que le rôle philanthropique de la monarchie se poursuivra également, mais avec un changement de priorité.

« Vous verrez beaucoup plus d’attention portée aux questions environnementales, les intérêts qui sont chers au cœur de Charles depuis 20, 30 ou 40 ans », a-t-il déclaré.

Au Canada aussi, il prédit que la monarchie survivra à la transition vers le prochain règne. Mais il voit une autre question : va-t-elle prospérer ?

« C’est un défi. »