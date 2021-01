«J’étais dans le camion avec 22 autres prisonniers de Chikurubi qui avaient été déposés par la Cour suprême. Et pourtant, le tribunal a décidé que je devais être seul dans le camion. Ils enfreignent (l’ordre) et exposent tous les autres prisonniers et officiers au COVID-19 », a déclaré Chin’ono après être sorti du véhicule avec des menottes et des fers pour les jambes.