Un journaliste utilise l’IA pour créer de superbes versions d’œuvres d’art inspirées par différents peintres indiens

Les trois filles d’Amrita Sher-Gil, Hamsa Damayanti de Raja Ravi Varma, Krishna et Yashoda de Jamini Roy, et d’autres œuvres d’art similaires ont gravé leurs noms dans la culture indienne et l’histoire de l’art en mots d’or. Chacun de leurs styles reste unique en son genre. Cependant, créer de nouvelles peintures et images ressemblant étroitement à ce que l’artiste aurait pu faire est maintenant une possibilité réaliste. Mieux encore, cela est fait par l’intelligence artificielle (IA) en une fraction du temps que prendraient les humains. Le seul pré-requis pour entreprendre ce voyage artistique ? Un peu de codage de base !

La journaliste de données indépendante Gurman Bhatia a révélé les résultats qu’elle et son mari ont générés après avoir “joué” avec Dall-E. Dans le tweet et le fil suivant, Bhatia a publié les résultats d’une “IA essayant de peindre une vieille femme sur un ordinateur à la manière de différents peintres indiens”. Le journaliste a publié sept photos, appartenant aux styles artistiques d’Amrita Sher-Gil, MF Hussain, Raja Ravi Varma, Rabindranath Tagore, Abanindranath Tagore, Jamini Roy et Francis Newton Souza.

Mon mari et moi avons joué avec Dall-E ensemble aujourd’hui. Voici AI essayant de peindre une vieille femme sur un ordinateur dans le style de différents peintres indiens. 1) Amrita Sher-Gil pic.twitter.com/n1bpPpgKTK – Gurman Bhatia (@GurmanBhatia) 9 octobre 2022

De multiples commentaires d’appréciation ont afflué de Twitterati. Certains ont également souligné à quel point les styles de peinture de l’œuvre étaient reconnaissables, en particulier ceux de Jamini Roy, Amrita Sher-Gil et MF Hussain.

C’est assez impressionnant, vraiment ! Les Jamini Roy et Amrita Sher-Gill étaient immédiatement reconnaissables. — Joyjayanti (@joyjayantic) 9 octobre 2022

DALL-E, le logiciel que Bhatia a utilisé pour générer ces résultats époustouflants, est un réseau neuronal formé pour créer des images à partir de légendes de texte. Il englobe un large éventail de concepts que l’on peut exprimer en « langage naturel ». L’IA peut générer des images de haute qualité de toutes sortes de choses, d'”un cylindre fait de nouilles” à “un aigle assis sur une montagne”, cela aussi, en quelques secondes. Pour démarrer, l’IA est open-source. Cela signifie que les détenteurs des droits d’auteur du code source ont doté les utilisateurs du droit de l’utiliser, de le modifier et de le distribuer à n’importe qui à n’importe quelle fin. Les IA open source similaires incluent Stable Diffusion, Midjourney et Imagen.

Les utilisateurs peuvent essayer de créer leurs propres images à l'aide d'invites de mots en visitant le site Web DALL-E mini. Les résultats générés à l'aide d'un ordinateur personnel moyen sur des versions de base non payantes de ces sites Web laissent beaucoup à désirer. Cependant, la direction de la recherche dans le domaine suggère qu'il ne faudra peut-être pas longtemps avant que la création d'œuvres d'art de très haute qualité ne se résume à quelques claquements sur un clavier et à quelques minutes d'attente.

