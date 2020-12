Un journaliste turc, dont le journal a rendu compte d’une opération de renseignement turque présumée en 2014 pour fournir des armes à des combattants antigouvernementaux en Syrie, a été condamné par contumace à plus de 27 ans de prison.

Can Dundar, l’ancien rédacteur en chef du journal d’opposition Cumhuriyet, a été reconnu coupable par un tribunal d’Istanbul d’espionnage militaire et de fourniture d’une assistance matérielle à un groupe terroriste. On lui a donné 18 ans et neuf mois pour la publication de secrets d’État et huit ans et neuf mois pour son soutien à FETO, une organisation qu’Ankara considère comme terroriste. Cela équivaut à 27 ans et six mois au total et c’est moins que les 35 ans demandés par les procureurs.

Il y a peu de chances que Dundar voit l’intérieur d’une prison turque de si tôt. Il a passé plus de 90 jours en détention lors de son précédent procès, mais vit maintenant en exil et a été jugé par contumace. En 2016, Dundar a été condamné à cinq ans et dix mois, mais a réussi à quitter la Turquie car son appel a été interjeté par le système judiciaire et vit depuis en Allemagne. Berlin a refusé les demandes turques de l’extrader.

Aussi sur rt.com L’UE appelle à une « coopération responsable » avec la Turquie en matière de migration alors que le bloc cherche à construire des relations avec Ankara

Les deux procès concernent la publication par Cumhuriyet en 2015 d’une vidéo montrant la fouille de camions militaires chargés d’armes. La perquisition a été menée par les forces de l’ordre turques un an plus tôt et a révélé une opération de renseignement turque apparente pour approvisionner les rebelles syriens luttant contre le gouvernement de Damas. La vidéo a démontré que le convoi de camions transportait effectivement des armes plutôt qu’une autre cargaison.

L’affaire contre Dundar alléguait qu’il avait sciemment publié des images dont il savait qu’elles étaient classées dans le but de nuire au gouvernement turc. Le journaliste était un critique virulent du président turc Recep Erdogan et un partisan des manifestations de masse contre lui, qui ont éclaté pour la première fois en 2013. Ankara pense que les manifestations avaient été orchestrées par le religieux américain Fetullah Gulen et son organisation, FETO, et que le la même force était à l’origine d’une tentative infructueuse de renverser Erdogan lors du coup d’État militaire de 2016.

Aussi sur rt.com Un ancien député pro-kurde condamné à 22 ans de prison par un tribunal turc

Les procureurs turcs ont allégué que Dundar, bien que n’étant pas membre du FETO, avait publié les images pour soutenir sa cause en dépeignant le gouvernement Erdogan comme des partisans du terrorisme international. Les destinataires prévus de l’envoi restent flous, la théorie dominante étant que les armes étaient destinées à l’armée syrienne libre, ce qu’Ankara soutient.

Certains commentateurs de Cumhuriyet ont affirmé qu’ils étaient destinés à l’État islamique [IS, formerly ISIS] le groupe terroriste qui est devenu une force dominante en Syrie et en Irak au cours de 2014 et 2015.

L’équipe de défense du journaliste en fuite a boycotté le prononcé du verdict dans son cas, affirmant qu’elle n’allait pas «Légitimer» un processus qu’ils croient motivé politiquement. Ils avaient précédemment tenté en vain de remplacer les juges dans l’affaire. Dundar m’a dit la décision du tribunal était un «Semblant de justice» et s’est engagé à continuer d’attaquer Erdogan avec des documentaires, des livres et des commentaires des médias et à laisser l’avenir porter son jugement sur le dirigeant turc.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!