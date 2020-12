Dundar, qui a rédigé des chroniques d’opinion dans le Washington Post, a quitté la Turquie en 2016 et vit en exil en Allemagne. Ses avocats ont refusé d’assister à son audience sur la condamnation, affirmant dans un communiqué que le tribunal n’avait même pas donné « l’apparence d’impartialité et d’indépendance ».

Les arrestations en 2015 de Dundar et Erdem Gul, un collègue de Cumhuriyet, faisaient partie des années de répression des journalistes et des organisations de médias par le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan. La campagne s’est accélérée après une tentative de coup d’État ratée en 2016 et a laissé la Turquie avec un nombre décroissant de médias avec des votes de l’opposition ou s’écartant de la ligne du gouvernement.