Un journaliste tué à Las Vegas a passé sa carrière à chasser la corruption

LAS VEGAS (AP) – En quatre décennies d’écriture sur la pègre de Las Vegas et la corruption gouvernementale, le journaliste d’investigation Jeff German a affronté de nombreuses personnes puissantes et dangereuses. Le journaliste endurci a déjà été frappé par un associé du crime organisé et a reçu des menaces voilées de la part de gangsters.

Rien ne semblait le mettre en phase alors qu’il poursuivait obstinément son travail.

Ainsi, l’allemand (GEHR’-man) n’a pas exprimé d’inquiétude lorsque l’administrateur public du comté de Clark, Robert Telles, un politicien pratiquement inconnu en charge d’un petit bureau gouvernemental obscur, s’est rendu sur Twitter au printemps dernier pour dénoncer avec colère le journaliste.

German, qui travaillait pour le Las Vegas Review-Journal, avait écrit sur l’intimidation et le favoritisme dans le bureau de l’administrateur public et sur une relation inappropriée de Telles avec une subordonnée.

Les autorités affirment que l’enquête initiale de German et les histoires de suivi ont été la motivation pour Telles de poignarder mortellement German la semaine dernière au domicile du journaliste. L’ADN sur les lieux a lié Telles au meurtre, tout comme des chaussures et un chapeau de paille distinctif trouvés à son domicile qui correspondaient à ceux portés par un suspect filmé par vidéo, ont déclaré les enquêteurs jeudi.

La police a arrêté Telles mercredi après une brève confrontation à son domicile. Telles a été hospitalisé pour ce que le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, a décrit comme des blessures auto-infligées ne mettant pas sa vie en danger.

Glenn Cook, rédacteur en chef du Review-Journal, a déclaré qu’il y avait des discussions dans le journal sur le fait que Telles était “déséquilibré”, mais il n’a jamais proféré de menaces physiques contre German et le journaliste n’a jamais dit qu’il était inquiet.

L’idée que c’était l’histoire qui mettrait la sécurité de German en danger semblait invraisemblable, a-t-il dit, se souvenant de la façon dont le journaliste a raconté avoir été frappé une fois par un associé du crime organisé.

“Il s’est fait les dents en couvrant la foule”, a déclaré Cook. “Jeff a passé plus de 40 ans à couvrir le pire des pires de Las Vegas. C’était un gars qui a renversé des gangsters, des sages et des tueurs.

Les assassinats de journalistes aux États-Unis en représailles à leur travail sont extrêmement rares. Jusqu’à la mort de German, huit journalistes ont été tués aux États-Unis depuis 1992, selon le Comité pour la protection des journalistes. L’attaque la plus meurtrière a eu lieu en 2018 lorsqu’une fusillade à la Capital Gazette dans le Maryland a fait cinq morts.

“La mort de Jeff est un rappel qui donne à réfléchir sur les risques inhérents au journalisme d’investigation”, a déclaré Diana Fuentes, directrice exécutive de l’organisation Investigative Reporters & Editors. “Les journalistes font leur travail tous les jours, creusant profondément pour trouver des informations que le public a besoin de connaître et a le droit de voir.”

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies au Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste qui couvrait les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et la criminalité. Il avait 69 ans, mais n’a jamais parlé de retraite avec son patron, a déclaré Cook.

D’anciens collègues ainsi que des avocats et des responsables gouvernementaux comptaient sur German, car des sources l’appelaient un journaliste dur et tenace qui pouvait parfois être bourru, surtout si quelqu’un ne le connaissait pas ou retenait des informations.

“Ce n’était pas quelqu’un qui se laissait facilement intimider”, a déclaré Geoff Schumacher, qui a travaillé avec German au Sun jusqu’à la fin des années 1990. « Arriver à la vérité, c’était plus important pour lui que son propre bien-être ou d’être populaire.

Le couple a récemment travaillé ensemble sur un podcast intitulé “Mobbed Up”.

German a déclaré avoir reçu des menaces voilées de la part de gangsters au début des années 1980, à une époque où des personnes disparaissaient alors que les forces de l’ordre réprimaient le crime organisé. Les avertissements ont définitivement attiré l’attention de German, mais il n’est jamais allé voir la police, a déclaré Schumacher, qui travaille maintenant au Mob Museum de Las Vegas.

Alan Feldman, un ancien cadre de MGM Resorts International, a déclaré que recevoir un appel d’Allemand était comme entendre l’émission d’information de CBS, “60 Minutes”. Il n’a pas parlé durement ni menacé personne, a déclaré Feldman, mais il n’a jamais reculé.

Et il a toujours suivi l’histoire même si elle n’allait pas dans le sens qu’il attendait, a-t-il dit.

“La dernière chose que je dirais à propos de Jeff, c’est que quelque chose lui faisait peur ou qu’il avait peur”, a déclaré Feldman. “Il était prêt à s’en prendre à quiconque faisait quelque chose qui n’était pas dans l’intérêt public.”

Telles, un démocrate qui n’avait apparemment jamais exercé de fonction publique jusqu’à son élection en 2018, supervisait moins de 10 personnes et recevait environ 120 000 dollars par an pour gérer un bureau qui s’occupe des successions et des biens des personnes après leur décès. Auparavant, il était avocat et pratiquait le droit des successions et des successions.

Dans les semaines qui ont précédé la primaire de juin, German a publié des rapports sur un bureau “embourbé dans la tourmente et les dissensions internes” entre les employés de longue date et les nouvelles recrues sous la direction de Telles. Suite aux histoires, les responsables du comté ont embauché un consultant pour aider à superviser le bureau.

Telles a reproché aux “anciens” d’avoir exagéré l’étendue de sa relation avec une employée et d’avoir faussement affirmé qu’il les avait maltraités. Il a posté des plaintes sur Twitter à propos de l’allemand, affirmant qu’il était un tyran “obsédé” par lui.

Telles a fini par terminer dernier de la primaire à trois et purgeait le reste de son mandat au moment du meurtre.

Les articles “ont ruiné sa carrière politique, probablement son mariage, et c’est lui qui s’en est pris à la cause”, a déclaré jeudi le procureur adjoint du comté de Clark, Richard Scow.

La famille de German l’a qualifié de “frère, oncle et ami aimant et loyal qui a consacré sa vie à son travail pour dénoncer les actes répréhensibles à Las Vegas et au-delà”.

“Nous sommes choqués, attristés et en colère par sa mort”, ont-ils déclaré dans un communiqué. « Jeff s’est engagé à demander justice pour les autres et apprécierait le travail acharné de la police locale et des journalistes pour poursuivre son assassin. Nous attendons avec impatience que justice soit rendue dans cette affaire. »

Seewer rapporté de Toledo, Ohio.

Ken Ritter et John Seewer, Associated Press