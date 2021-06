Un journaliste trompe Matt Gaetz et d’autres républicains en retweetant l’image du tueur de JFK Lee Harvey Oswald le jour du Souvenir – RT USA News

Ken Klippenstein, journaliste pour The Intercept et farceur notoire sur Internet, a amené plusieurs républicains de premier plan à retweeter une photo de l’assassin de John F.Kennedy, Lee Harvey Oswald, le jour du Souvenir.

Klippenstein a contacté le représentant Matt Gaetz (R-FL), le président de l’Union conservatrice américaine Matt Schlapp et l’auteur conservateur Dinesh D’Souza avec une photo de son «Grand-père vétéran» lundi, alors que les Américains célébraient le Memorial Day, un jour férié fédéral pour honorer le personnel militaire américain décédé.

« Monsieur, mon grand-père est un grand fan de la vôtre et est un vétéran, il serait ravi si vous pouviez RT cette photo de lui pour le Memorial Day, » Klippenstein a écrit, en joignant une photo militaire de Lee Harvey Oswald – qui a servi en tant que marine américaine avant d’assassiner le président John F.Kennedy en novembre 1963.

Bien que Klippenstein soit devenu connu en ligne pour ses farces – qui comprennent le fait de tromper l’ancien directeur par intérim du renseignement national Richard Grenell pour qu’il remercie un criminel de guerre condamné pour son service – Gaetz, Schlapp et D’Souza sont tous tombés dans son dernier piège et se sont tous conformés avec enthousiasme au demander.

Gaetz a posté un emoji du drapeau américain dans son retweet de la photo d’Oswald, tandis que D’Souza s’est contenté de retweeter. Schlapp est allé un peu plus loin, commentant que c’était son « Honneur de retweeter la photo d’un ancien combattant un jour où nous nous souvenons de ses amis décédés. »

« Que Dieu bénisse votre grand-père, » Schlapp a conclu.

Les tweets sont rapidement devenus viraux sur Twitter, avec «Lee Harvey Oswald» devenir l’un des sujets les plus en vogue sur les réseaux sociaux.

Alors que de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont trouvé l’humour dans la farce de Klippenstein, le commentateur conservateur Candace Owens accusé le journaliste de «Se moquer d’une journée destinée à commémorer les hommes qui sont morts afin que vous et les autres gauchistes anti-américains puissiez rire de leurs sacrifices.»

Owens a également appelé Klippenstein « dérangé » et l’a accusé de « Photoshopping un meurtrier » dans un uniforme militaire – malgré le fait qu’Oswald a vraiment servi dans l’armée.

Klippenstein a répondu en appelant Owens « politiquement correct » et déclarant, «Pour ma part, je crois en la liberté d’expression.»

Klippenstein – qui a travaillé pour la Nation and the Young Turks avant de rejoindre l’Intercept cette année – est devenu connu pour ses trolls politiques. En plus de ses trois victimes du lundi, il a déjà trompé l’ancien représentant Steve King (R-IA) et l’auteur Naomi Wolf avec des farces similaires sur Twitter.





Aussi sur rt.com

Naomi Wolf a fait une blague en publiant une fausse citation anti-vaccin avec une photo de star du porno







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!