Un journaliste sud-africain de 90 ans livre des informations dans le désert

Armé d’une gourde de café, d’œufs à la coque et d’une serviette pour protéger ses jambes nues du soleil brûlant, François Hugo, 90 ans, part tous les jeudis livrer des journaux dans le désert sud-africain.

Semaine après semaine, le rédacteur en chef âgé a fait le voyage aller-retour de 1 200 kilomètres (750 milles) à travers la région semi-aride du Karoo dans le sud du pays.

Il le fait depuis environ quatre décennies.

Né Charl François Hugo au Cap en 1932 – mais connu de tous simplement sous le nom de Frans – il est sans doute le dernier bastion d’une entreprise mourante.

Le nonagénaire énergique édite et remet en main propre trois journaux locaux – The Messenger, Die Noordwester et Die Oewernuus.

Au volant d’une Fiat Multipla orange remplie d’hebdomadaires de huit pages et d’une vieille radio portable pour lui tenir compagnie, Hugo apporte des nouvelles aux villes et villages qui parsèment cet arrière-pays vaste et aride.

– 1 200 km chaque semaine –

Il part à 1h30 du matin de Calvinia, une petite ville de moins de 3 000 âmes à environ 500 kilomètres au nord de la pointe sud de l’Afrique, et revient en début de soirée.

“Je suis comme un pompdonkie”, a-t-il déclaré à l’AFP lors d’une récente tournée, utilisant le surnom local pour les pompes à âne hochant la tête utilisées pour extraire les eaux souterraines des forages.

« Je continue à faire ça tous les jeudis sans faute. J’arrêterai probablement quand je ne serai plus physiquement capable de le faire.”

Hugo a travaillé comme journaliste au Cap puis en Namibie pendant près de 30 ans avant de se retirer dans cette région reculée.

“Je ne pouvais plus supporter la pression, alors j’ai déménagé au Karoo”, a-t-il déclaré.

“Au moment où je pouvais respirer et me détendre, l’homme qui possédait les imprimeurs et le journal ici à Calvinia est venu me demander si j’étais intéressé par l’entreprise.”

Sa fille et son mari se sont impliqués mais fatigués et ont démissionné après quelques mois. “Je suis assis avec ce truc depuis”, a-t-il plaisanté.

– Téléphones portables et imprimantes –

Aidé de sa femme et de trois assistants, il a maintenu en vie certains titres historiques de petites villes à une époque où de nombreux journaux imprimés à travers le monde ont du mal à survivre à l’ère numérique.

The Messenger, anciennement connu sous le nom de Victoria West Messenger, a été fondé en 1875, tandis que Die Noordwester et Die Oewernuus ont commencé à imprimer dans les années 1900.

Tous les trois sont écrits en afrikaans, une langue issue des colons néerlandais et l’une des 11 langues officielles d’Afrique du Sud, mais contiennent parfois des histoires en anglais.

Hugo se moque des gens qui veulent “lire les nouvelles sur leur téléphone portable”.

L’essor d’Internet a touché le lectorat, mais n’a apparemment pas encore atteint sa salle de rédaction, qui ressemble à un musée.

Le bureau est orné d’une ancienne imprimerie Heidelberg et de machines à découper le papier. Le personnel utilise des ordinateurs et des logiciels datant du début des années 90.

Pourtant, l’équipe d’Hugo imprime environ 1 300 exemplaires par semaine, ce qui, selon lui, montre un appétit indéfectible pour les nouvelles communautaires.

Les journaux se vendent huit rands (environ 50 cents américains) et sont déposés dans les magasins, les dépanneurs et les domiciles des correspondants.

Les lecteurs sont principalement des agriculteurs, vivant dans un paysage reculé et semi-aride.

Écrire en afrikaans, dont l’actrice Charlize Theron a récemment déclaré de manière controversée qu’il n’était encore parlé que par “environ 44 personnes”, maintient la langue vivante et relie de petites communautés séparées par des centaines de kilomètres (miles) de désert, a déclaré Hugo.

Tant qu’il est là et qu’il a la force nécessaire, ils recevront leur journal tous les jeudis.

Ce qui se passera plus tard ne le concerne pas, dit-il.

“Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer… dans cinq ans ou 10 ans”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas inquiet.”

