Un journaliste sportif de l’Iowa a été envoyé pour couvrir la météo. Il ne l’a pas aimé.

“Écoutez l’émission pendant les deux prochaines heures pour me voir devenir de plus en plus grincheux”, a-t-il déclaré, avant de déplorer d’avoir raté une mission qui l’aurait gardé à l’intérieur d’une voiture.

“Comment puis-je obtenir ce devoir Storm Chaser 7?” Il a demandé. “Cette chose est chauffée, l’extérieur n’est actuellement pas chauffé.”

Au fur et à mesure que les minutes et les heures passaient, ses efforts pour énoncer devenaient plus tendus.

“La bonne nouvelle est que je peux encore sentir mon visage en ce moment”, a-t-il déclaré. “La mauvaise nouvelle, c’est que j’aimerais en quelque sorte ne pas pouvoir.”

Et alors que le soleil commençait à se lever, M. Woodley se demanda à haute voix si la blague était sur lui.

« Puis-je reprendre mon travail habituel ? Je suis à peu près sûr, Ryan, que vous avez ajouté une heure supplémentaire à l’émission simplement parce que quelqu’un aime me torturer », a-t-il déclaré. “Par rapport à il y a deux heures et demie, il fait de plus en plus froid.”

Il a signé à l’aube – “heureusement pour la dernière fois ce matin” – avec de gros tas de neige derrière lui.