Un journaliste sino-australien détenu depuis 3 ans en Chine retourne en Australie

CANBERRA, Australie (AP) — Un journaliste sino-australien qui a été reconnu coupable de obscures accusations d’espionnage et détenu en Chine pendant trois ans est rentré en Australie, a déclaré mercredi le Premier ministre Anthony Albanese.

Cheng Lei, 48 ans, travaillait pour le département international de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Elle a retrouvé ses deux enfants à Melbourne, a déclaré Albanese.

Albanese a déclaré que l’Australie n’avait rien échangé avec la Chine pour la libération de Cheng.

« Sa libération fait suite à l’achèvement des procédures judiciaires en Chine », a déclaré Albanese.

La police de sécurité nationale chinoise a déclaré que Cheng avait été approchée par une organisation étrangère en mai 2020 et leur avait fourni des secrets d’État qu’elle avait obtenus dans le cadre de son travail, en violation d’une clause de confidentialité signée avec son employeur. Une déclaration de la police n’a pas nommé l’organisation ni précisé quels étaient les secrets.

Un tribunal de Pékin l’a reconnue coupable de divulgation illégale de secrets d’État à l’étranger et elle a été condamnée à deux ans et 11 mois, selon le communiqué. Elle a été expulsée mercredi après avoir purgé sa peine, probablement parce qu’elle était déjà détenue depuis si longtemps.

« Son retour met fin à quelques années très difficiles pour Mme Cheng et sa famille. Le gouvernement le demande depuis longtemps et son retour sera chaleureusement accueilli non seulement par sa famille et ses amis, mais aussi par tous les Australiens », a-t-il ajouté.

Son retour intervient avant la visite prévue d’Albanese à Pékin cette année, dont la date n’a pas encore été annoncée. Il deviendra le premier Premier ministre australien à se rendre dans la capitale chinoise depuis sept ans.

Le gouvernement d’Albanais fait pression pour la libération de Cheng et d’un autre Australien chinois détenu en Chine depuis 2019, Yang Hengjun.

Les relations bilatérales se sont améliorées depuis que le parti travailliste de centre-gauche d’Albanese a été élu après neuf ans de régime conservateur. Pékin a levé plusieurs barrières commerciales officielles et officieuses sur les exportations australiennes.

La référence d’Albanese au système judiciaire chinois suggère que Cheng avait récemment été condamnée après avoir été reconnue coupable lors d’un procès à huis clos l’année dernière pour des accusations liées à la sécurité nationale.

Interrogé par un journaliste, Albanese a déclaré que la Chine ne reconnaissait pas, à travers la libération de Cheng, qu’elle ne représentait aucune menace ou qu’elle avait été détenue à tort.

« Non, la Chine n’aurait pas dit que telle était sa position. La Chine dirait que les processus judiciaires sont terminés en Chine », a déclaré Albanese.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le système judiciaire chinois jugeait l’affaire « conformément à la loi, en sauvegardant pleinement les droits dont jouit la personne concernée conformément à la loi ».

Albanese a déclaré qu’il avait parlé à Cheng à Melbourne, où ses enfants vivent avec sa mère, et qu’ils avaient discuté d’une lettre qu’elle avait écrite au public australien en août pour marquer le troisième anniversaire de sa détention. La journaliste d’origine chinoise a parlé dans sa lettre de son amour pour son pays d’adoption.

Dans la lettre, elle décrivait également ses conditions de vie en détention en Chine, affirmant qu’elle n’était autorisée à rester debout au soleil que 10 heures par an.

« C’est une personne très forte et résiliente… et quand je lui ai parlé, elle était ravie d’être de retour à Melbourne », a déclaré Albanese.

Albanese n’a pas précisé si Yang était également susceptible d’être libéré.

« Nous continuons de défendre les intérêts, les droits et le bien-être du Dr Yang auprès des autorités chinoises à tous les niveaux », a déclaré Albanese.

Yang, un écrivain et blogueur démocrate de 58 ans, a déclaré à sa famille en août qu’il craignait de mourir dans un centre de détention de Pékin après avoir reçu un diagnostic de kyste rénal, incitant ses partisans à exiger sa libération pour traitement médical.

Yang est détenu en Chine depuis janvier 2019, date à laquelle il est arrivé à Guangzhou en provenance de New York avec sa femme et sa belle-fille adolescente.

Yang a été jugé à huis clos pour espionnage à Pékin en mai 2021 et attend toujours un verdict.

L’ami de Yang, Feng Chongyi, universitaire à l’Université de technologie de Sydney, a déclaré mercredi que le verdict avait été reporté de trois mois à 11 reprises et que la prochaine décision possible serait en janvier.

___

L’écrivain d’Associated Press Ken Moritsugu à Pékin a contribué à ce rapport.

Rod Mcguirk, Associated Press