Un journaliste scientifique demande : “Où sont les extraterrestres ?”

De temps en temps, il y a une grande explosion de choses différentes qui se produisent. Le rythme scientifique est amusant car il y a toujours quelque chose de nouveau et d’inattendu.

Votre sens de l’émerveillement ou de la joie reste-t-il intact après avoir couvert le rythme pendant un certain temps maintenant ?

J’ai étudié la physique à l’université et je suis allé à l’école doctorale dans l’espoir de devenir physicien. La notion romantique de la physique est que vous voulez comprendre l’univers, et la physique essaie de le décomposer en lois les plus fondamentales – de quoi l’univers est fait, ce qui va arriver à l’univers. Toutes les merveilleuses et grandes questions. Finalement, je suis arrivé à la conclusion que je vais bien si quelqu’un d’autre le découvre et me dit simplement la réponse. C’est toujours ce que je fais.

Je trouve que j’ai une meilleure compréhension maintenant de la situation dans son ensemble lorsque je fais ces histoires que lorsque j’étais étudiant diplômé en me concentrant sur un petit problème, sans vraiment comprendre l’équation ou quelle devrait être ma prochaine étape. C’est génial parce que c’est une licence pour se vautrer dans l’émerveillement en tant que travail.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus à l’idée de couvrir ?

Mars est toujours intéressant parce qu’il y a cette question persistante de savoir à quoi ressemblait Mars au début ? La vie était peut-être là quand cette planète était beaucoup plus chaude et humide. Peut-être que ça l’était, peut-être que ça ne l’était pas, mais c’est une compréhension de ce qui mène à la vie et de ce qui ne l’est pas.

Il existe un chemin d’enquête parallèle similaire avec les exoplanètes. Nous pouvons commencer à voir des milliers de planètes. Nous pouvons commencer à voir lesquels semblent avoir des conditions favorables à la vie, lesquels vous pouvez trouver des signes d’oxygène dans l’atmosphère – ce qui n’est pas une preuve définitive de la vie, mais cela pourrait être le produit de la photosynthèse. C’est un niveau d’enquête qui n’existait pas auparavant. Et je me demande où sont les extraterrestres ?