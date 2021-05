Un journaliste sauve un chien volé à un homme tout en faisant un reportage en direct sur le même à Boston

Dans un incident rare, un journaliste de Boston a pu retrouver le chien volé dont elle faisait état. Le 9 mai, Juliana Mazza, journaliste pour WHDH-TVet le caméraman John Gruicewere à Cambridge couvrait un vol de chien. Ils ont rapporté un pointeur allemand de 13 ans nommé Titus, qui a été volé dans la voiture de son propriétaire le 7 mai. Titus est un chien blanc avec une tête brune et des taches sur tout le corps et porte un collier orange avec son Nom.

Détaillant l’incident sur Twitter, Juliana a partagé une vidéo de sa couverture de l’actualité au même endroit où le chien a été volé. En se rendant sur le parking où le vol a eu lieu, elle a repéré un homme promenant un chien ressemblant exactement à Titus et après une brève interaction, il a admis avoir pris l’animal.

Dans la vidéo de deux minutes et demie, Juliana est passée à l’action en faisant un geste de la main pour que son caméraman commence à rouler et a réussi à parler au voleur assez longtemps jusqu’à ce que la police arrive et que Titus soit rendu à son propriétaire.

Parler à Édition intérieure, Juliana a dit que sa première pensée était de demander à l’homme si elle pouvait caresser le chien afin de regarder l’étiquette de nom. Mais alors qu’elle continuait la conversation avec l’homme, il admit avoir pris Titus.

Le voleur présumé lui a dit que Titus aboyait dans la voiture alors il a pensé qu’il avait pris le chien pour marcher et l’a décrit comme une «simple erreur» et non comme un «enlèvement». Après avoir appelé la police de Cambridge qui a atteint l’endroit en quelques minutes, Titus a retrouvé son propriétaire Greg Siesczkiewics.

QUELLES SONT LES CHANCES?! Mon photographe John et moi étions en train de couvrir une histoire de chien volé à Cambridge quand tout à coup nous apercevons LE CHIEN !!! Nous avons réussi à convaincre le suspect de nous donner le chiot et de le garder engagé jusqu’à @CambridgePolice est arrivé peu de temps après. Nous sommes SI HEUREUX Titus est en sécurité! ❤️ https://t.co/FPg2Pfsqc2 pic.twitter.com/s1ESKLiqIb– Juliana Mazza (@julianamazzatv) 8 mai 2021

Aujourd’hui, j’étais au travail à la recherche d’un chien volé à #Cambridge. Je n’aurais JAMAIS pu imaginer que mon photographe et moi serions ceux qui le trouveraient réellement! Heureux d’annoncer que nous avons arrêté le suspect (dont il a été arrêté) et aidé à obtenir #Titus retour à son chien papa❤️ ET TOUT EST SUR CAMÉRA ⬇️ pic.twitter.com/ICj5viviRg– Juliana Mazza (@julianamazzatv) 8 mai 2021

On peut voir Greg aux yeux larmoyants étreindre Titus qui est tout aussi excité de voir son propriétaire. Parlant à Juliana, Greg a dit qu’il était heureux que la personne soit revenue et que «vous étiez là».

Le suspect a été identifié comme étant Kyle Gariepy et inculpé d’entrée par effraction dans un véhicule.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici