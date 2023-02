Un journaliste russe voyou publie une série d’articles anti-guerre sur le site Web d’un journal pro-Kremlin

Un journaliste russe a publié une collection d’histoires anti-guerre sur le site Web d’un grand journal pro-Poutine – avant de s’excuser pour son rôle dans la machine de propagande impitoyable du Kremlin.

Vladimir Romanenko, 24 ans, travaille depuis cinq mois pour le principal journal populaire du pays, Komsomolskaya Pravda (KP).

Il a démissionné de façon spectaculaire en téléchargeant plusieurs histoires anti-guerre sur le site Web largement lu et a lancé une attaque fulgurante contre Poutine « égocentrique » alors qu’il était à Tbilissi, en Géorgie – en toute sécurité hors de portée de la Russie.

“J’ai dû mentir tous les jours, bien que je connaisse la vérité”, a-t-il déclaré.

On pense que la structure de propriété opaque du journal est liée au National Media Group, dirigé par la maîtresse de Poutine, 70 ans, Alina Kabaeva, 39 ans, ancienne gymnaste rythmique médaillée d’or olympique et députée loyaliste.

Dans son mea culpa dramatique, Romanenko a déclaré: «J’ai travaillé comme journaliste à Komsomolskaya Pravda pour la machine de propagande, où la guerre en Ukraine est appelée une opération spéciale et justifie le meurtre de civils.

Il a déclaré: «Le dictateur et égocentrique Poutine est appelé le président de la Russie.

“Moi et mon entourage n’avons choisi ni Poutine ni la guerre.

« Je suis contre la guerre et je suis contre Poutine.

« J’ai honte d’avoir passé tant de temps à travailler pour la propagande et d’avoir littéralement vendu ma conscience.

« En fait, je considère la guerre en Ukraine comme un crime ignoble et terrible.

“Je m’excuse auprès du peuple ukrainien.”

Il a raconté comment, dans des histoires pour KP, je dénigrais chaque jour la mort des héros de l’Ukraine, justifiais les ordres de Poutine et la cruelle armée russe sous les slogans de la lutte contre le nazisme.

“Ce sont toutes les bêtises de la bande de malades du Kremlin.

« Ils cachent le véritable génocide avec la propagande, les bombardements de villes et les crimes des participants et partisans de la guerre contre l’Ukraine.

“S’il vous plaît, partagez mon histoire autant que possible.

‘Laissez autant de personnes que possible voir ma confession. Je me repens de l’abomination de mes actions et je m’excuse une fois de plus auprès de tous les Ukrainiens.

“Vous avez parfaitement le droit de me haïr pour les mensonges que j’ai écrits.”

On pense que Romanenko se trouve à Tbilissi, capitale de la Géorgie, et dit que s’il était encore en Russie, il aurait pu être tué.

Romanenko a nié avoir piraté le site du journal, affirmant qu’il avait accès via son travail au panneau d’administration du site Web, mais il a maintenant été bloqué (photo : Poutine et Alina Kabaeva)

Il s’est déclaré homosexuel et a déclaré : “Si j’étais resté en Russie maintenant, non seulement j’aurais été banni, mais j’aurais été tué.”

Le journaliste connaît de nombreux Ukrainiens et a été mis au courant de la vérité sur la vérité derrière l’invasion de Poutine, a-t-il dit.

Il voulait se racheter et encourager d’autres journalistes pro-Kremlin à faire de même, a-t-il dit.

Les histoires qu’il a publiées sur le site Web ont été supprimées environ dix minutes après que les éditeurs ont repéré la bévue.

Romanenko a nié avoir piraté le site du journal, affirmant qu’il avait accès via son travail au panneau d’administration du site Web, mais il a maintenant été bloqué.

Parmi les titres qu’il a publiés figuraient:

Les militants russes continuent de résister au régime de Poutine malgré les répressions

La paix ne vient pas à cause de Poutine: Zelensky a signé un décret interdisant personnellement les négociations avec Poutine

Poutine a ordonné le bombardement de villes pacifiques en Ukraine

Combien vaut la guerre de Poutine en Ukraine ?

Le régime du Kremlin a libéré des prisonniers avec des armes

L’Union européenne a créé un tribunal à La Haye pour juger Poutine pour la guerre en Ukraine

La Fédération de Russie a commis des crimes à Bucha, Izyum et Hostomel

La Russie est devenue une victime de l’occupation par le régime de Poutine.

torture de [Alexei] Navalny : comment sont traités les prisonniers politiques dans les prisons russes

Le journal n’a pas commenté les affirmations de Romanenko.

