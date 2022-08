Un journaliste russe qui a protesté contre la guerre contre l’Ukraine à la télévision d’État est inculpé

Les autorités russes ont arrêté mercredi une ancienne journaliste de la télévision d’État qui a démissionné après avoir manifesté à l’antenne contre la guerre de Moscou en Ukraine, et l’ont accusée de diffuser de fausses informations sur les forces armées russes, a déclaré son avocat sur les réseaux sociaux.

Marina Ovsyannikova a été inculpée pour une manifestation qu’elle a organisée le mois dernier, invoquant le nom du président russe Vladimir Poutine sur une banderole disant : « Poutine est un tueur, ses soldats sont des fascistes. 352 enfants ont été tués. [in Ukraine]. Combien d’enfants de plus devraient mourir pour que vous arrêtiez ?”

Si elle est jugée et condamnée, Ovsyannikova encourt jusqu’à 10 ans de prison en vertu d’une nouvelle loi qui pénalise les déclarations contre l’armée et qui a été promulguée peu de temps après l’entrée des troupes russes en Ukraine, a déclaré l’avocat Dmitry Zakhvatov dans un article de Telegram.

Plus tôt mercredi, le domicile d’Ovsyannikova a été perquisitionné et elle a été emmenée pour interrogatoire. Zakhvatov a déclaré qu’elle passerait la nuit dans une cellule de détention au siège de la police de Moscou.

REGARDER | La protestation d’Ovsyannikova entendue dans le monde entier :

Un journaliste portant une pancarte anti-guerre interrompt le journal télévisé de l’État russe Un éditeur de télévision a interrompu le principal programme d’informations sur la chaîne de télévision publique russe Channel One, brandissant une pancarte derrière le présentateur du studio. Le signe, en anglais et en russe, disait : ‘PAS DE GUERRE. Arrêter la guerre. Ne croyez pas la propagande. Ils vous mentent ici.

Ovsyannikova, née d’un père ukrainien et d’une mère russe, travaillait comme productrice pour Channel One, financée par l’État russe. Elle a fait la une des journaux internationaux le 14 mars, lorsqu’elle est apparue derrière le présentateur d’un journal télévisé du soir tenant une affiche disant “Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici”. Elle a été accusée d’avoir dénigré l’armée russe et condamnée à une amende de 30 000 roubles (347 $CAN à l’époque).

Après avoir quitté son emploi, Ovsyannikova est devenue en quelque sorte une militante, organisant des piquets anti-guerre et s’exprimant publiquement contre le conflit.

“Malheureusement, au cours des dernières années, j’ai travaillé à Channel One, j’ai diffusé la propagande du Kremlin et j’en ai très honte”, a-t-elle déclaré peu de temps après sa protestation. “J’ai honte d’avoir permis aux Russes d’être dupés.”

Elle a été condamnée à deux autres amendes ces dernières semaines pour avoir dénigré l’armée dans un message critique sur Facebook et des commentaires qu’elle a faits devant un tribunal où la figure de l’opposition Ilya Yashin a été placée en détention provisoire dans l’attente de son procès pour avoir diffusé de fausses informations sur l’armée.

Selon Net Freedoms, un groupe d’aide juridique spécialisé dans les affaires de liberté d’expression, mercredi, il y avait 79 affaires pénales pour diffusion de fausses informations sur l’armée et jusqu’à 4 000 affaires administratives pour dénigrement des forces armées.

L’Ukraine se moque de l’explication russe de l’explosion en Crimée

Dans les derniers développements de l’invasion, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré mercredi que neuf avions de combat russes avaient été détruits dans une série d’explosions meurtrières sur une base aérienne en Crimée.

La Russie a nié qu’aucun avion ait été endommagé lors des explosions de mardi – ou qu’une attaque ait eu lieu.

La fumée monte après que des explosions ont été entendues depuis la direction d’une base aérienne militaire russe près de Novofedorivka, en Crimée, mercredi, sur cette image fixe obtenue par Reuters. (Reuters)

Les responsables ukrainiens n’ont pas revendiqué publiquement la responsabilité des explosions – qui ont tué une personne et blessé 14 autres – tout en se moquant de l’explication de la Russie selon laquelle un fumeur négligent aurait pu provoquer l’incendie et l’explosion de munitions à la base aérienne de Saki. Les analystes ont également déclaré que cette explication n’avait aucun sens et que les Ukrainiens auraient pu utiliser des missiles anti-navires pour frapper la base.

Si les forces ukrainiennes étaient, en fait, responsables des explosions, il s’agirait de la première attaque majeure connue contre un site militaire russe dans la péninsule de Crimée, qui a été saisi à l’Ukraine par le Kremlin en 2014. Des avions de combat russes ont utilisé Saki pour frapper des zones. dans le sud de l’Ukraine.

La Crimée revêt une importance stratégique et symbolique énorme pour les deux parties. La demande du Kremlin que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie a été l’une de ses principales conditions pour mettre fin aux combats, tandis que l’Ukraine s’est engagée à chasser les Russes de la péninsule et de tous les autres territoires occupés.

Les autorités russes ont cherché à minimiser les explosions mercredi, affirmant que tous les hôtels et plages n’étaient pas touchés sur la péninsule, qui est une destination touristique populaire pour de nombreux Russes.

Un conseiller présidentiel ukrainien, Oleksiy Arestovych, a déclaré de manière énigmatique que les explosions avaient été causées soit par une arme à longue portée de fabrication ukrainienne, soit par le travail de guérilleros ukrainiens opérant en Crimée.

La base située sur la péninsule de la mer Noire, qui pend au sud de l’Ukraine, se trouve à au moins 200 kilomètres de la position ukrainienne la plus proche – hors de portée des missiles fournis par les États-Unis pour être utilisés dans les lanceurs du système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS).

Dans d’autres développements, les forces russes ont bombardé des zones à travers l’Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, y compris la région centrale de Dnipropetrovsk, où 13 personnes ont été tuées, selon le gouverneur de la région, Valentyn Reznichenko.

Reznichenko a déclaré que les Russes avaient tiré sur la ville de Marganets et un village voisin. Des dizaines de bâtiments résidentiels, deux écoles et plusieurs bâtiments administratifs ont été endommagés.