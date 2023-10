Un journaliste russe qui a manifesté en direct à la télévision contre l’invasion de l’Ukraine est condamné à plus de 8 ans de prison, par contumace

Une journaliste connue pour avoir protesté contre l’invasion de l’Ukraine lors d’une soirée diffusée à la télévision publique russe a été condamnée à plus de huit ans de prison pour ses efforts militants, a annoncé mercredi un tribunal de Moscou.

Marina Ovsianikova fait la une des journaux l’année dernière, lorsqu’elle est entrée sur le plateau de la première chaîne russe avec une pancarte disant « Pas de guerre » et « Ils vous mentent ici ». Elle a été condamnée par contumace mercredi à 8 ans et 6 mois de prison dans une colonie pénitentiaire russe, indique un communiqué publié par le parquet de Moscou.

Le tribunal du district de Basmanny à Moscou a accusé Ovsiannikova d’avoir diffusé de fausses informations sur l’armée russe lors d’une manifestation qu’elle avait organisée l’année dernière sur la guerre en Ukraine, sans rapport avec sa manifestation à l’antenne.

Ovsiannikova, qui vit en France sous le régime de l’asile politique, a qualifié ces accusations d’« absurdes et politiquement motivées ».

« Je n’admets pas ma culpabilité et je ne reviens pas sur un seul mot », a déclaré Ovsiannikova dans une déclaration adressée au tribunal le Télégramme. « J’ai fait un choix moral très difficile, mais le seul correct dans ma vie et j’en ai déjà payé un prix assez élevé. »

Sur un direct Selon la chaîne Zhivoy Gvozd jeudi, Ovsyannikova a déclaré que les accusations de fausses informations faisaient référence à une manifestation qu’elle avait organisée l’année dernière sur la berge d’une rivière en face du Kremlin. Elle tenait une pancarte indiquant que 352 enfants étaient morts en Ukraine, une information qui, selon elle, était publiée sur le site Internet de l’ONU et pouvait être consultée par n’importe quel citoyen russe.

« Les tribunaux russes qualifient de fausses ces informations sur le nombre d’enfants tués car elles ne sont pas publiées sur le site Internet du ministère de la Défense. C’est pourquoi des accusations criminelles ont été portées contre moi », a déclaré Ovsiannikova en direct.

Ovsyannikova faisait peut-être référence à un Session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’Ukraine en février 2022, où il a été annoncé que 352 civils ukrainiens, dont 16 enfants, avaient été tués. En août de cette année, l’ONU a confirmé qu’au moins 9 444 civils avaient été tués dans le conflit ukrainien, dont 545 enfants.

En direct, la militante de 45 ans a déclaré qu’elle vivait en France sous le régime de l’asile politique après avoir fui l’assignation à résidence en Russie avec sa fille de 11 ans l’année dernière. Elle a déclaré qu’elle avait eu du mal à trouver un logement et un travail au cours des six derniers mois.

« En cas d’émigration d’urgence, vous fuyez la Russie avec une seule valise », a déclaré Ovsiannikova. « Tout ce que j’avais en Russie m’a été retiré. Et donc, vivre en France sans argent, sans travail et sans papiers est une épreuve assez difficile. »

Ovsyannikova était embauché en novembre dans le journal allemand WELT. Elle a dit qu’elle gauche au bout de 3 mois, et on lui a dit de chercher une publication plus grande pour lui assurer la sécurité nécessaire. WELT a confirmé que le contrat d’Ovsyannikova avait expiré, mais n’a pas commenté les circonstances de son départ.

« Nous continuons d’avoir le plus grand respect pour le courage et le courage de Mme Ovsyannikova et lui souhaitons tout le meilleur », a déclaré un porte-parole de WELT.

Dans un nouvelles libérer Mercredi, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a dénoncé la condamnation d’Ovsiannikova et a salué ses efforts d’activisme.

« La France est très préoccupée par l’intensification de la campagne de répression menée par les autorités russes contre les voix critiques à l’égard du gouvernement et de sa guerre d’agression contre l’Ukraine », indique le communiqué.

Selon la sentence du tribunal, Ovsiannikova figure sur la liste internationale des personnes recherchées en Russie. Elle a été condamné à une amende et interrogé plusieurs fois pour ses efforts d’activisme. Après sa protestation à l’antenne, elle a été interrogé pendant plus de 14 heures et condamné à une amende de 30 000 roubles pour « hooliganisme ».

Lors de la diffusion en direct de Zhivoy Gvozd, Ovsyannikova a déclaré que des membres de sa famille, dont sa mère et son fils de 18 ans, avaient témoigné contre elle devant le tribunal. Son ex-mari, qui, selon elle, est un employé de la chaîne de télévision RussiaToday, a intenté une action en justice contre elle pour la priver de ses droits parentaux.

Les colonies pénitentiaires russes où Ovsyannikova purgerait sa peine ont été associées à multiples violations des droits de l’homme, notamment la surpopulation, les abus de la part des gardiens et un accès insuffisant aux soins de santé. La star du basket-ball de la WNBA, Brittney Griner, a purgé une peine de 10 mois dans une colonie pénitentiaire russe et a décrit cette expérience comme «insondable« .

Selon un déclaration par le bureau du procureur de Moscou, Ovsiannikova serait également privée de son droit d’utiliser Internet et d’autres réseaux de télécommunication pendant 4 ans.

Seulement 0,25 % de toutes les affaires transmises au système judiciaire russe se sont soldées par un verdict de non-culpabilité, selon L’indépendant.

Ovsiannikova qu’elle estime que la décision de fuir l’assignation à résidence était la bonne, malgré le prix élevé qu’elle a payé en vivant en exil.

« Garder le silence à ce moment-là signifiait être complice de ce crime », a déclaré Ovsiannikova lors de la diffusion en direct.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com