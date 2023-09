Un journaliste russe lauréat du prix Nobel va contester sa désignation d' »agent étranger »

Le journaliste russe Dmitri Muratov, lauréat du prix Nobel, va intenter une action en justice pour tenter d’annuler sa désignation d' »agent étranger » par les autorités russes, a annoncé lundi Novaya Gazeta, le journal qu’il dirige.

Le ministère russe de la Justice a ajouté vendredi Muratov, rédacteur en chef chevronné et co-lauréat du prix Nobel de la paix 2021, à la liste croissante de personnes qu’il a officiellement qualifiées d’« agents étrangers » – une désignation utilisée pour stigmatiser et compliquer la vie des personnes qu’il considère comme des « agents étrangers ». travailler contre les intérêts de l’État russe.

Il a déclaré que Muratov, qui a vendu sa médaille Nobel aux enchères pour aider les enfants réfugiés ukrainiens, avait « créé et diffusé du matériel (produit par) des agents étrangers et l’avait utilisé pour diffuser des opinions négatives sur la politique étrangère et intérieure de la Russie sur les plateformes internationales ».

Contester la décision du tribunal russe

Novaya Gazeta, célèbre pour ses enquêtes visant parfois le Kremlin, la politique gouvernementale et de hauts responsables, a déclaré lundi que Mouratov se retirerait temporairement de son rôle de rédacteur en chef afin de contester sa désignation devant les tribunaux. .

« Muratov est catégoriquement en désaccord avec la décision du ministère de la Justice et intente une action en justice », a déclaré Novaïa Gazeta dans un communiqué.

Dmitry Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix et rédacteur en chef du journal d’investigation Novaya Gazeta, assiste à une interview avec Reuters à Moscou, Russie, le 22 septembre 2022 (crédit : EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS)

«À sa propre demande, la rédaction suspend Dmitri Muratov de ses fonctions de rédacteur en chef pour la durée de la procédure judiciaire. Sergueï Sokolov a été nommé rédacteur en chef par intérim.»

Il a déclaré que Muratov avait été pris pour cible par les autorités en raison de ses opinions et de ses convictions, ce qui, selon lui, allait à l’encontre des garanties constitutionnelles relatives à la liberté de pensée et d’expression.

Le ministère de la Justice a considérablement élargi sa liste d’« agents étrangers » depuis que la Russie a lancé ce que Moscou appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine en février 2022, l’utilisant pour cibler les personnes et les organisations qui critiquent ou remettent en question publiquement la guerre.

Les journalistes désignés comme « agents étrangers » doivent inclure une clause de non-responsabilité sur leur statut sur chaque travail, sont soumis à un examen officiel et à des contrôles financiers plus stricts, et les médias portant la même étiquette ont vu les bailleurs de fonds et les sponsors basés en Russie retirer leur soutien.

Novaya Gazeta a suspendu sa publication en 2022 en réponse à une législation imposant de lourdes sanctions en cas de discrédit des actions de l’armée russe en Ukraine. Beaucoup de ses journalistes se sont depuis regroupés dans une nouvelle publication en Lettonie.