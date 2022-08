Un journaliste russe accusé d’avoir fait un don de 16 dollars au groupe Navalny

MOSCOU (AP) – Un journaliste russe indépendant a été accusé d’avoir financé une organisation extrémiste pour avoir fait don d’une petite somme d’argent à une fondation créée par le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny, ont rapporté lundi les médias russes.

Il s’agit de la première poursuite pénale publiquement connue pour avoir fait un don aux organisations de Navalny depuis qu’elles ont été déclarées extrémistes et interdites l’été dernier – une tactique apparemment nouvelle que les autorités russes ont choisie pour approfondir leur répression contre la dissidence.

Radio Liberty a cité les collègues d’Andrei Zayakin qui ont déclaré qu’il avait été arrêté dimanche dans son appartement de Moscou et traduit devant un tribunal lundi. S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à huit ans de prison.

Selon le Mass Media Defence Center, un groupe de défense des droits qui aide à défendre Zayakin, les enquêteurs accusent le journaliste d’avoir fait don de 1 000 roubles (environ 16 dollars) à la Fondation Navalny pour la lutte contre la corruption.

Zayakin, qui a écrit pour le journal russe indépendant Novaya Gazeta et d’autres publications, a passé la nuit dans une cellule de police. Lundi, un tribunal a approuvé la demande des enquêteurs de lui imposer un couvre-feu entre 20 heures et 8 heures du matin, de lui interdire d’utiliser Internet et le téléphone et de communiquer avec d’autres personnes impliquées dans l’affaire, bien qu’il n’ait pas été immédiatement clair s’il y avait n’importe quel.

Les autorités russes ont de plus en plus ciblé les critiques et les opposants au cours des dernières années, en particulier après que le pays a lancé ce qu’il appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine le 24 février. Navalny est en prison pour diverses accusations qu’il qualifie de politiquement motivées et continue de s’exprimer via les réseaux sociaux. L’année dernière, un tribunal russe a qualifié sa Fondation pour la lutte contre la corruption, ainsi que son réseau de bureaux régionaux, d’extrémistes et a interdit son travail en Russie.

Zayakin, qui est titulaire d’un diplôme en mathématiques et en physique, a cofondé un projet largement connu appelé Dissernet, qui cherche à dénoncer la corruption et le plagiat dans la science russe en étudiant des thèses de doctorat, en particulier celles rédigées par des responsables gouvernementaux.

Lundi également, les autorités russes ont arrêté un autre éminent critique du Kremlin, Leonid Gozman, accusé d’avoir publiquement comparé l’Union soviétique à l’Allemagne nazie. Gozman risque une amende ou une arrestation administrative de 15 jours.

The Associated Press