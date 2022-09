Un journaliste rend visite à la reine avec des milliers de personnes à Westminster Hall

LONDRES – Les cours du palais de Westminster résonnaient calmement sous une demi-lune. Vous pouviez entendre un bruissement de souris près des poubelles et sentir la Tamise à quelques pas. Je ne travaille pas à Westminster à proprement parler. Mais en tant que correspondant du Washington Post, j’ai la chance d’avoir un laissez-passer pour le lobby, ce qui me permet d’entrer librement dans le domaine pour couvrir les débats – hauts et bas – à la Chambre des communes et des lords.

Même les laissez-passer du hall ne permettent pas l’entrée à Westminster ces jours-ci, cependant, pas avec le cercueil de la reine en état. On pouvait rejoindre la file d’attente longue de plusieurs kilomètres et attendre des heures, comme l’a fait la star du football David Beckham avec des centaines de milliers d’autres personnes. “Je pensais qu’en venant à 2 heures du matin, ça allait être un peu plus calme”, ​​a-t-il déclaré à ITV News. “J’ai eu tort.”

J’ai postulé pour un créneau presse. J’ai eu 2 heures du matin samedi. Un taxi m’a déposé près du MI5, le service de contre-espionnage et de sécurité intérieure, à quelques pas de la porte des médias à Victoria Tower Gardens.

j’ai été sur le terrain plusieurs fois. C’était différent.

Westminster Hall est la plus ancienne structure du domaine, théâtre de banquets royaux et des procès du roi Charles Ier (décapité), de Guy Fawkes (pendu) et de Sir Thomas More (décapité). Il a été construit en 1097 par le fils de Guillaume le Conquérant, et ces pierres sont toujours debout. Le toit à poutres en marteau, commandé en 1393, a été qualifié de « la plus grande création de l’architecture médiévale en bois ». Il s’étend sur une largeur de 67 pieds, sans piliers de soutien.

Les arbres de ces poutres ont été coupés dans des bois royaux, transportés à Londres par barge et charrette. Ils sont maintenant ornés d’anges avec des ailes et des boucliers. Au sommet des murs de pierre sont sculptés des cerfs, avec des chaînes autour du cou.

C’est une merveille d’ingénierie, d’histoire, de design, d’art. Et là, sous ce toit, j’ai regardé.

Les gens continuaient à venir. Les responsables du gouvernement et du palais ont été stupéfaits par les chiffres, une procession 24h / 24 et 7j / 7 devrait durer jusqu’aux funérailles de la reine lundi matin à l’abbaye de Westminster.

Ils sont entrés, ont descendu les marches et s’arrêta devant le cercueil fermé de la reine, qui repose sur une plate-forme surélevée, connue sous le nom de catafalque.

Au sommet du cercueil, sur un oreiller violet, repose la couronne.

Des bougies brûlaient, mais la salle n’était pas éclairée à la bougie. C’était clair comme une gare. Le plus remarquable : le calme et la solennité.

Le public n’est pas autorisé à photographier, et il n’y avait donc pas de mains levées avec des smartphones. Pas de selfies, pas de clichés Instagram, pas de Facebook Live.

Les gens sont venus enveloppés dans des écharpes, emmaillotés dans des doudounes à cause du froid nocturne. Certains étaient vêtus de noir funèbre et quelques hommes portaient des jaquettes formelles avec des gilets. Une femme portait ce qui semblait être une robe de soirée avec des perles.

Au cercueil, ils s’arrêtèrent. Pendant quelques secondes, mais pas plus. Certains ont fait le signe de la croix. J’ai regardé les personnes en deuil bouger leurs lèvres, en prière, en remerciement ou en souvenir. D’autres s’inclinaient, un creux de la tête, ou très profondément, à partir de la taille.

Deux personnes ont répondu à un salut militaire intelligent.

Il y avait des hommes plus âgés, avec des bérets régimentaires et des médailles sur la poitrine du service passé. Il y avait des gens avec des cannes ou en fauteuil roulant. Un couple s’embrassa, après avoir passé le cercueil, pour se réconforter. Certaines personnes en deuil se tamponnaient les yeux avec des mouchoirs. On pouvait entendre, faiblement mais audiblement, pleurer.

Toutes les 20 minutes amenait une relève de la garde. Un bâton a frappé la pierre et 10 gardes du corps ont été rafraîchis par leurs homologues, images miroir dans leurs uniformes et leurs tenues.

Autour du cercueil, ils se tenaient comme des œuvres de cire : les Messieurs d’Armes avec des coiffes à plumes et des épées de cavalerie, la Garde du Roi en bonnets à peau d’ours, les Yeomen de la Garde en tuniques écarlates avec des bâtons.