Un journaliste réfléchit aux premiers détenus de Guantánamo

Vous en avez probablement vu une photo. UNE Un photographe de la marine l’a pris au Camp X-Ray le tout premier jour et le Pentagone l’a publié environ une semaine plus tard, capturant un moment de l’histoire dont l’utilisation continue dans les médias a frustré l’armée parce que non seulement cela ressemble à de la torture pour certaines personnes, mais l’armée abrite maintenant les 40 autres. Prisonniers de Guantánamo à l’intérieur.

14h55: Le premier prisonnier sort. Il porte une combinaison orange fluorescente, un masque facial turquoise brillant, des lunettes, des chaussettes orange de couleur similaire sur des chaussures blanches, un couvre-chef orange plus brillant qui semblait être un bonnet en tricot. Ses mains étaient menottées devant lui et il boitait. Il a été fouillé et conduit, par au moins deux Marines, au bus qui l’attendait.

J’ai couvert l’histoire continuellement depuis ce premier jour, et j’ai beaucoup réfléchi à ces premiers hommes, surtout depuis que le président Biden a annoncé que les États-Unis retireraient toutes les forces américaines d’Afghanistan (à l’exception de celles qui gardaient l’ambassade américaine) en le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

L’Afghanistan était l’origine du vol transportant ces 20 premiers hommes, et j’ai pu observer leur arrivée parce que l’armée avait compris que la mission était menée au nom du peuple américain, pas seulement de l’armée américaine.

Maintenant, cela fait plus d’un an qu’un journaliste a posé le pied sur cette base, principalement à cause de la pandémie de coronavirus, et l’avant-poste est devenu plus isolé que jamais. Très peu d’avocats ont rendu visite aux détenus, après avoir subi une quarantaine de deux semaines, et une délégation de la Croix-Rouge internationale ne s’est rendue qu’une seule fois plutôt que quatre fois par an.

Maintenant, nous attendons et nous nous demandons quand, même tardivement, il y aura un procès du 11 septembre. Aucune nouvelle date d’audience n’a été fixée et l’affaire est à nouveau en attente d’un nouveau juge militaire.

Cela a probablement été la plus secrète de toutes les années. L’amiral aux commandes de la prison a pris le relais en mai 2019 et, contrairement à ses prédécesseurs, n’y a jamais rencontré de journaliste ni permis à des représentants des médias de se rendre dans la zone pénitentiaire, ce qui était un événement régulier pendant des années.

À l’époque où l’opération a commencé et que les attentats du 11 septembre étaient encore un traumatisme national brut, le général des Marines en charge ne pouvait pas toujours répondre aux questions des journalistes. Mais il a compris notre droit de les interroger et a fait de son mieux pour y répondre.

