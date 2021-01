La liberté de la presse est une question partisane à Washington. Le secrétaire d’État Mike Pompeo souhaite que les journalistes abandonnent la veille et se concentrent sur ce qui rend l’Amérique formidable, encore une fois, tandis que les journalistes veulent se battre pour leur droit à la tribune.

La journaliste de Voice Of America, Patsy Widakuswara, aurait été retirée de son poste de couverture de la Maison Blanche, a rapporté mardi NBC. Widakuswara rend compte de l’administration Trump pour le radiodiffuseur financé par l’État depuis 2018 et devait se rendre à Alamo, au Texas, sur Air Force One mardi, mais a été ordonné par les supérieurs de la VOA de rester chez eux, a poursuivi NBC.

La décision n’est pas venue de nulle part. Un jour plus tôt, Widakuswara a suivi le secrétaire d’État Mike Pompeo hors du siège de VOA à Washington, en criant des questions au plus haut diplomate du pays. Widakuswara a pressé Pompeo sur ce qu’il faisait «Pour réparer la réputation des États-Unis dans le monde» après l’émeute de Capitol Hill la semaine dernière, et s’il a regretté d’avoir dit «Il y aura une deuxième administration Trump.»

Le plus grand diplomate du pays @SecPompeo ignorant mes questions sur ce qu’il fait pour restaurer la réputation des États-Unis et s’il regrette d’avoir dit qu’il y aura une deuxième administration Trump. pic.twitter.com/8pcP9lRQ5a – Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) 11 janvier 2021

Pompeo a ignoré l’interrogatoire de Widakuswara et a quitté le bâtiment.

Les journalistes continuent souvent de poser des questions aux politiciens lorsqu’ils quittent les séances d’information et les conférences, et beaucoup profitent de l’occasion pour chahuter les fonctionnaires avec des commentaires politiquement chargés. Jim Acosta de CNN a fait de ces explosions sa marque de fabrique et a été publiquement réprimandé par Donald Trump à leur place, le président ayant déclaré au journaliste de confrontation en février dernier. « Vous devriez avoir honte de vous-même. »

Pour Widakuswara, le refus de Pompeo de répondre était une nouvelle en soi, et elle a publié un clip de la rencontre sur Twitter lundi soir, fustigeant «Le plus haut diplomate du pays» pour «En ignorant mes questions.»

Dans le craché Widakuswara contre Pompeo, les deux parties sont mécontentes l’une de l’autre. Quelques jours plus tôt, les journalistes de VOA ont protesté contre la visite du secrétaire d’État à leur siège, accusant le réseau de « Abuser de manière flagrante des ressources gouvernementales et mettre en danger la santé et la sécurité publiques » en donnant à Pompeo une plate-forme pour parler au nom de l’administration Trump.

Pompeo a utilisé sa plate-forme pour critiquer ces cascades exactes. Après avoir exhorté VOA à « Diffuser que c’est la plus grande nation que le monde ait jamais connue, » Pompeo a pivoté pour dénoncer les journalistes du réseau pour avoir tenté d’arrêter son discours.

« Censure, réveil, politiquement correct, tout va dans une seule direction – l’autoritarisme, déguisé en droiture morale, » il a dit. «C’est similaire à ce que nous voyons sur Twitter, Facebook, Apple et sur trop de campus universitaires.»

Les deux parties s’accusent d’autoritarisme. Alors que Pomepo considère que la réveil implacable de VOA et de ses semblables sape l’image de l’Amérique à l’étranger et contrarie le programme de l’administration Trump, le personnel de VOA voit Pompeo comme essayant d’exercer un contrôle indu sur la presse libre.

Les allégations de Pompeo contre VOA sont « Compatible avec un assaut plus large contre la presse que nous avons depuis longtemps vu par cette administration », David Kligerman, avocat général de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, l’organisation mère de VOA, a déclaré mardi à CNN. «C’est un trope dangereux … de diffuser dans ces publics dans des pays non libres, comme la Chine, l’Iran et la Russie, que nous servons – que les journalistes devraient suivre la ligne du parti.

Alors que Pompeo et VOA diffèrent sur l’image de l’Amérique à diffuser dans le monde, le but du réseau a toujours été de diffuser les vues de Washington dans des pays étrangers. Utilisée pendant la guerre froide pour diffuser la propagande américaine au-delà du rideau de fer, sa mission a depuis été moins bien définie. Le réseau critiquant généralement l’administration Trump, la Maison Blanche a accusé l’année dernière VOA de « dépenser[ing] votre argent pour parler au nom des régimes autoritaires.

L’image que le public étranger de l’Amérique obtiendra de la part de VOA dépendra probablement de celui qui remportera la bataille des idées à Washington. Le président Trump a mal vu l’idéologie réveillée de la presse et l’a repoussé à plusieurs reprises. Son annonce l’année dernière de la création d’un «Commission 1776» promouvoir «Éducation patriotique», par exemple, était une réponse directe au « projet 1619 » du New York Times, un recadrage de l’histoire américaine comme un conte « suprémacie blanche. »

Pour l’instant, si la destitution de Widakuswara de ses fonctions à la Maison Blanche est quelque chose à passer, il semble qu’au moins certains patrons de rédaction soient prêts à rapporter la nouvelle à travers les lunettes rouges, blanches et bleues de Pompeo.

