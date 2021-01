Cela semble être la semaine des reporters télévisés. Récemment, Philip Crowther, le journaliste polyglotte a impressionné les gens après avoir partagé un montage de lui-même en six langues et maintenant, un journaliste canadien a fait quelque chose d’inattendu qui a étonné les utilisateurs des médias sociaux.

Le journaliste canadien de CTV Weather, Anwar Knight, a partagé une séquence de lui-même tirée d’un bulletin de nouvelles où il rend compte d’une région couverte de neige.

Anwar se tenait à côté d’un arbre et marchait un peu en avant et c’est là qu’il perdit l’équilibre. Essayant de rester calme même en descendant littéralement, Anwar a continué à faire des reportages sur la météo alors que les présentateurs assis dans la salle de rédaction regardaient leur collègue comme le public de CTV.

Imperturbable par ce qui se passait, Anwar a partagé les conditions météorologiques avec les téléspectateurs en leur disant qu’il pourrait descendre jusqu’à -4 degrés Celsius pendant la nuit.

Il s’accroupit pour ne pas tomber en glissant sur la pente. Une fois terminé, Anwar a été entendu dire qu’il ferait cela à nouveau.

La descente douce d’Anwar sur la pente a étonné l’ancre qui a dit qu’il n’arrivait pas à croire que le journaliste ne soit pas tombé.

Le journaliste météo a partagé le clip vidéo de l’émission sur sa page Instagram. Il a écrit que ne pas avoir de traîneau n’était pas un problème car ses «prévisions de descente» se passaient bien à la télévision en direct. Anwar a déclaré qu’il espérait que cela ferait sourire les téléspectateurs.

Les gens sourient non seulement après avoir vu le clip d’Anwar, mais sont également impressionnés par le talentueux journaliste météo.

Une utilisateur Michelle Lippens a commenté: « Vous êtes génial », tandis qu’une autre a déclaré: « Vous êtes génial, j’adore vous regarder! »

Un disciple d’Anwar a dit qu’il était assez habile de sa part de ne pas être tombé en descendant la colline. «J’aurais probablement chuté et roulé tout en bas.»

Après avoir regardé le clip, Mayra Sarmiento, un utilisateur d’Instagram a déclaré que c’était le multitâche à son meilleur.

En plus d’être journaliste à CTV, Anwar anime également un podcast intitulé The Big Blue Marble. Il a commencé sa carrière en tant que stand-up comic et DJ radio.

Cette semaine, outre Anwar, le journaliste Philip Crowther a également créé le buzz sur les réseaux sociaux après avoir partagé un montage où il pouvait être vu en français, anglais, espagnol, portugais, allemand et luxembourgeois.

Les internautes ont été impressionnés par l’habile journaliste multilingue qui a partagé six extraits de son reportage pour Associated Press en tant que journaliste affilié international. Le tweet du montage de Philip a été regardé plus de 2,4 millions de fois jusqu’à présent.