Un membre du pool de presse de la transition présidentielle a été testé positif au coronavirus après avoir voyagé avec Joe Biden en Géorgie, a confirmé l’association de presse de la Maison Blanche. Un membre du personnel de Biden a été mis en quarantaine par précaution.

Le journaliste, dont le nom n’a pas été révélé, a travaillé lundi et mardi sur le pool de transition et s’est rendu avec le président élu en Géorgie, où il a fait campagne pour deux candidats démocrates au Sénat américain.

Ne pas traîner le gars, mais une raison très importante pour laquelle Biden devrait être vacciné dès que possible est un journaliste qui était dans sa piscine protectrice hier et lundi a été testé positif au COVID. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir ça. pic.twitter.com/PUH608hRE1 – Lawyerguy effrayant (@scarylawyerguy) 16 décembre 2020

Le bureau de transition a déclaré avoir commencé la recherche des contacts « immédiatement » en entendant le test mercredi et a déterminé que ledit journaliste n’était jamais « contact rapproché » avec Biden, au moins tel que défini par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Un membre de l’équipe de communication itinérante qui était en « contact rapproché » a été invité à se mettre en quarantaine pendant sept jours « Par prudence, » tandis que les autres membres du groupe itinérant ne seront pas autorisés à reprendre leur service « Jusqu’à ce qu’ils effacent la fenêtre pour être contagieux, » dit le bureau.

Le test positif a été révélé par l’Association des correspondants de la Maison Blanche dans un e-mail. Le chef de la WHCA, Zeke Miller, a déclaré que l’individu souffrait «Symptômes légers» et isoler pour ne pas propager le virus.

Aussi sur rt.com « Pas besoin de mettre en quarantaine »: Biden dit qu’il portait un masque, « à plus de 50 mètres » d’un membre d’équipage qui avait Covid-19 à bord de l’avion de campagne

Ce n’est pas le premier cas d’une personne dans les environs de Biden testée positive pour le coronavirus. En octobre, un membre d’équipage de son avion de campagne s’est révélé positif. Biden a balayé le danger en disant qu’il était à plus de 15 mètres du membre d’équipage et à tout moment, et qu’il portait un masque N-95. Il a ensuite été photographié portant deux masques faciaux pendant plusieurs semaines.

Sa colistière Kamala Harris a brièvement suspendu son voyage de campagne après que son directeur des communications et un membre d’équipage d’avion aient tous deux été testés positifs après un vol du 8 octobre.

Biden a toussé son discours à la nation lundi soir, après que le collège électoral eut officiellement exprimé ses 306 voix pour lui, aux 232 du président Donald Trump. Le président élu l’a imputé à un « Un peu froid » lors d’un livestream, après que certains partisans ont exprimé leur inquiétude.

Trump a été diagnostiqué avec le virus après le premier débat avec Biden et s’est rétabli en une semaine. Il a jusqu’à présent refusé de concéder l’élection.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!