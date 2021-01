Un journaliste qui s’est plongé dans le passé du candidat entraîneur-chef des Detroit Lions, Dan Campbell, pour trouver un commentaire anti-gay fait à l’université, a été divulgué sur Twitter pour des propos plus récents qui étaient homophobes et racistes.

Un article du Detroit Free-Press vendredi a détaillé comment Campbell, s’exprimant lors d’un rassemblement d’encouragement en 1998 avant que son équipe de l’Université Texas A&M ne s’attaque à son rival, l’Université du Texas, a déclaré qu’il était fier de fréquenter une école où «les hommes aiment les femmes et les femmes aiment les hommes». Il a ensuite publié des excuses, qui ont été publiées dans un journal local.

La résurgence d’une vieille controverse est survenue à un moment inopportun pour Campbell, qui, selon la journaliste Marlowe Alter, était le principal candidat pour occuper le poste vacant d’entraîneur-chef des Lions. Mais il est rapidement apparu qu’Alter lui-même avait une histoire beaucoup plus étendue et récente de commentaires sectaires.

Par exemple, Alter tweeté en 2012 que « Les fagots qui pensent que le basket-ball de l’équipe américaine est un groupe de trous égoïstes qui ne se soucient que d’eux » devrait « regardez les matchs. » Cette même année, il Raconté Quelqu’un pour « pensez à changer ce pédé en ** AVI, » et aux autres, « J’ai toujours su que tu étais un pédé » et « Haha pédé. »

Captures d’écran des tweets en 2011 et 2012 montrent Alter utilisant à plusieurs reprises le mot n.

Après que l’auteur conservateur Mike Cernovich ait souligné l’hypocrisie du journaliste qui a tenté de faire annuler Campbell, le rappeur Erik Foreman a déclaré: « Ce sont essentiellement tous. Je le sais parce que je garde un œil. Les gens avec qui j’ai grandi qui ont dit / fait le pire sont ceux qui traquent les gens. »

Après le contrecoup, Alter a envoyé des excuses vendredi soir en disant: « Je m’excuse pour les tweets inacceptables de mon passé. Il n’y a aucune excuse pour le langage que j’ai utilisé, et je suis gêné. Je ne tolère pas ce langage. Je suis désolé pour tous ceux que j’ai offensés et regrette profondément mes actions. »

Le geste est passé comme un ballon de plomb. « Ne vous excusez pas pour vos stupides tweets, » Le militant des droits des armes à feu JT Lewis a répondu. «Excusez-vous auprès du gars dont vous avez essayé de détruire la carrière. Il ajouta, « J’adore quand la culture d’annulation se retourne contre lui. »

Autres émerveillé qu’Alter a écrit son article sur Campbell, apparemment sans un pincement de conscience sur ses propres commentaires plus récents. Certains ont suggéré qu’Alter devrait avoir à plaider pour son emploi continu, à la lumière de ses antécédents de fanatisme, tout comme Campbell devra faire valoir qu’il a appris de son erreur et qu’il a changé.

Un effet boomerang similaire s’est produit en 2019, lorsque le journaliste de Des Moines Register, Aaron Calvin, a écrit un article de profil sur un héros local, Carson King, qui avait lancé une campagne de collecte de fonds pour un hôpital pour enfants local. Calvin a fait des recherches sur les antécédents de son sujet et a décidé d’inclure la mention de deux tweets racistes que King a envoyés quand il était au lycée. L’article a incité un commanditaire de la collecte de fonds à couper les liens avec King, et des lecteurs en colère ont critiqué le journal. Et comme dans le cas d’Alter, les critiques ont trouvé des tweets anti-gay et racistes dans le passé relativement récent de Calvin.

Calvin a fini par être congédié par le registre. Il a ensuite déclaré à BuzzFeed News qu’il regrettait les excuses qu’il avait été forcé d’écrire et que ses tweets étaient « sorti de son contexte » et utilisé pour « brandissez des arguments malhonnêtes contre moi. »

