Un journaliste d’ABC, qui a annoncé en 2016 la nouvelle d’une réunion secrète à l’aéroport de Phoenix entre l’ex-président Clinton et Loretta Lynch, qui était à l’époque chargée d’enquêter sur sa femme, a été retrouvé mort.

Christopher Sign, ancien journaliste de la filiale d’ABC KNXV-TV à Phoenix, a été retrouvé mort samedi dans sa résidence de Hoover, dans la banlieue de Birmingham, en Alabama. La police de la ville enquête sur le suicide du journaliste vétéran de 45 ans. Avant de déménager à Phoenix, Sign a travaillé pour la station ABC 33/40 de Birmingham et en 2017, il est retourné à son ancien lieu de travail en tant que co-présentateur des nouvelles du soir.

« Nous avons perdu un collègue vénéré dont l’empreinte indélébile servira à jamais de marque de décence, d’honnêteté et d’intégrité de journaliste. Nous ne pouvons qu’espérer perpétuer l’héritage de Chris. Que sa mémoire soit pour la bénédiction », a déclaré Eric Land, vice-président et directeur général de Sinclair Broadcast Group. Il a exprimé le groupe « profonde sympatie » à la famille et aux amis de Sign.

Je ne connaissais pas Christopher Sign mais j’ai son ancien téléphone portable de travail. Je reçois souvent des SMS, des appels de personnes pensant que c’est lui. Aujourd’hui, j’ai reçu un texto de quelqu’un pour lui dire au revoir. Mes condoléances à sa famille, ceux qui l’ont connu. https://t.co/bygyQ0La6A – Nicole Grigg (@NicoleSGrigg) 13 juin 2021

Ses anciens collègues en Arizona ont également été attristés par la nouvelle. «Au-delà de ses reportages primés, Chris avait une attitude accueillante envers lui. Il vous a vraiment montré qu’il se souciait de vous », a déclaré Dave Biscobing, journaliste d’investigation d’ABC15.

Sign a travaillé à Phoenix pendant plus d’une décennie et a raconté plusieurs grandes histoires, dont celle sur la rencontre de Bill Clinton avec l’avocate générale de l’époque Loretta Lynch, qui s’est produite à l’aéroport de Sky Harbor. Il est également l’auteur d’un livre développant l’histoire, « Secret on the Tarmac », qui a été publié l’année dernière.





La réunion secrète de Bill Clinton avec Loretta Lynch suscite des soupçons sur le scandale des e-mails d’Hillary







La rencontre de juin 2016 entre l’ancien président américain et le chef du ministère de la Justice de l’époque a donné lieu à une polémique politique majeure. Lynch était en charge d’une enquête fédérale sur l’utilisation par Hillary Clinton d’un serveur de messagerie privé pendant son mandat de secrétaire d’État.

Les Clinton et Lynch ont tous insisté sur le fait que la courte réunion était principalement sociale et n’impliquait aucune discussion sur l’enquête en cours. Néanmoins, sous la pression de l’irrégularité perçue, Lynch a annoncé qu’elle accepterait toutes les recommandations qu’elle recevrait du FBI sur l’opportunité d’inculper Clinton.

Certains prétendent que l’ex-président n’avait pas vraiment besoin d’épeler quoi que ce soit pendant sa « embuscade » de l’AG d’envoyer un message au directeur du FBI de l’époque, James Comey, pour faire pencher le résultat de l’enquête en faveur de son épouse influente, qui était à l’époque candidate à la présidence.

Le départ prématuré de Sign et ses liens avec les Clinton ont inévitablement conduit certaines personnes à rechercher un complot derrière sa disparition. Les haineux du couple puissant aimeraient épingler un numéro de décès sur eux, y compris le suicide apparent du milliardaire prédateur sexuel Jeffrey Epstein. L’homme qui était à l’aise avec toutes sortes d’élites est décédé d’un suicide apparent dans sa cellule de prison en août 2019, alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Parmi les autres travaux journalistiques de Sign, citons sa couverture primée de la fusillade de deux policiers de Phoenix et la chasse à l’homme des tueurs en série notoires qui ont terrorisé la ville. En Alabama, il a rendu compte de la catastrophe de la mine Brookwood et des ouragans Charlie, Frances et Ivan. Lors de cette dernière catastrophe, lui et son photographe se sont retrouvés piégés pendant la tempête et ont dû être secourus.

